Может спокойно путешествовать: у внука Пугачевой Преснякова обнаружилось гражданство Литвы

В последнее время не утихает шумиха вокруг Аллы Пугачевой и ее семьи. Певица в этом году стала чаще путешествовать. А не так давно она снова уехала. Вместе с дочкой Лизой и сыном Гарри артистка приехала в Израиль. По некоторым данным, она уже пристроила двойняшек.
Не так давно ходили слухи, что Алла Борисовна выставила на продажу замок в деревни Грязь, а приглядывает за домом ее старший внук Никита Пресняков. Но после объявления о частичной мобилизации он пропал из вида. Сначала появлялись новости, что музыкант уехал в США. Но теперь выяснилось, что он отправился в Эстонию и пешком перешел границу.
На этот раз журналисты выяснили, что сын Кристины Орбакайте воспользовался одним из пограничных переходов между Ивангородом и эстонской Нарвой. Так делают те, кто хочет избежать очередей на автомобильном пункте пропуска.
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Также отмечается, что для пересечения границ ему нужен был только паспорт. Оказалось, что у Преснякова-младшего есть гражданство Литвы, поэтому даже виза ему не нужна, пишет 5-tv.ru.
Напомним, что ранее выяснилось, что Кристина оказалась в Крыму. Она продолжает давать концерты.