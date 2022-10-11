Может спокойно путешествовать: у внука Пугачевой Преснякова обнаружилось гражданство Литвы

На этот раз журналисты выяснили, что сын Кристины Орбакайте воспользовался одним из пограничных переходов между Ивангородом и эстонской Нарвой. Так делают те, кто хочет избежать очередей на автомобильном пункте пропуска.

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Также отмечается, что для пересечения границ ему нужен был только паспорт. Оказалось, что у Преснякова-младшего есть гражданство Литвы, поэтому даже виза ему не нужна, пишет 5-tv.ru.

Напомним, что ранее выяснилось, что Кристина оказалась в Крыму. Она продолжает давать концерты.