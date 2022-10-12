В молодежном стиле: Стеша Маликова в рваных джинсах и свитере оверсайз цвета шоколада появилась в ресторане

Стеша Маликова давно стала бизнес-леди. Она является дочкой Дмитрия Маликова, который всегда поддерживал ее в начинаниях. Стефания еще училась в МГИМО, когда запустила свой бренд одежды. Теперь она продолжает его развивать. Наследница артиста дает советы касательно моды и много путешествует, чтобы вдохновляться.
Недавно Маликова провела время в США. Она демонстрировала актуальные кэжуал-образы. Обычно бизнес-леди носит костюмы и элегантные платья, но в Лас-Вегасе ей больше пришлись по вкусу леопардовые кеды и джинсы.
На днях Маликова вернулась в Москву. Она призналась, что 36 часов была в пути. Но светская львица решила повидаться с подругой. Она посетила ресторан, но облачилась в кэжуал-образ. Стеша покрасовалась в рваных джинсах и свитере оверсайз цвета шоколада. Лоферы и броская сумка дополнили ее аутфит.
«Горький шоколад», — написала она.
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Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Маликова. Многие восхитились ее молодежным луком на осень.
«Такая нежная девочка, прелесть», «И как на мамочку похожа», «Очень стильно», «Просто бесподобная красота», «Ну просто бомбически», «Цвет дорогой», «Стильно, слов нет», — стали писать подписчики.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды