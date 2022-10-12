В молодежном стиле: Стеша Маликова в рваных джинсах и свитере оверсайз цвета шоколада появилась в ресторане

На днях Маликова вернулась в Москву. Она призналась, что 36 часов была в пути. Но светская львица решила повидаться с подругой. Она посетила ресторан, но облачилась в кэжуал-образ. Стеша покрасовалась в рваных джинсах и свитере оверсайз цвета шоколада. Лоферы и броская сумка дополнили ее аутфит.

«Горький шоколад», — написала она.

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