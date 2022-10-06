«Грамотно и стильно»: Стеша Маликова отметилась в джинсах «бананах» и модных леопардовых кедах

Стеша Маликова является дочкой популярного певца Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. Она не так давно окончила МГИМО, но уже запустила свой бренд одежды. Несмотря на то, что Стефания еще очень молода, она занимается бизнесом, много путешествует и дает советы в сфере моды. Недавно наследница артиста провела время в США.
На этот раз Стеша решила похвастаться кэжуал образом. Она не скрывает, что любит комфортные наряды. Бизнеследи показала, как носит в этом сезоне рубашку оверсайз цвета электрик. Она сочетала их с джинсами «бананами». Лук дополнили кожаная сумка и леопардовые кеды.
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На этот раз поклонники восхитились ее нарядом. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил стилист Руслан Громов.
«Мода весьма скоротечна, и далеко не всегда нужно ей следовать, кроме моды еще есть такое понятие, как стиль, и он может быть самым разным, главное чтобы в образе была целостность и определенная концепция.
В данном случае, я вижу на Стеше образ в стиле конца 80-х и начала 90-х годов, аутфит собран грамотно и стильно, рубашка в клетку по прежнему актуальна, как и джинсы „бананы“, кеды в леопардовый принт поданы как акцент, а сумка неплохо дополняет обувь», — высказался эксперт.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Руслан Громов не только стилист, но еще и fashion-колумнист, и фотопродюсер. Работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.
Руслан Громов. Фото: Teleprogramma.pro