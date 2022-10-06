«Грамотно и стильно»: Стеша Маликова отметилась в джинсах «бананах» и модных леопардовых кедах

На этот раз Стеша решила похвастаться кэжуал образом. Она не скрывает, что любит комфортные наряды. Бизнеследи показала, как носит в этом сезоне рубашку оверсайз цвета электрик. Она сочетала их с джинсами «бананами». Лук дополнили кожаная сумка и леопардовые кеды.

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