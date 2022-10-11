Новая стрижка — хит: Самбурская в коротком пальто цвета электрик и полусапожках вышла в свет

Настасья Самбурская уже давно стала известной актрисой. Она не скрывает, что любит проводить время с подругами, а вот найти бойфренда для нее оказалось проблематично. Звезда сериала «Универ» хорошо зарабатывает, занимается спортом и хочет, чтобы ее избранник был не менее хорош собой. А пока звезда хвастается нарядами.
На днях Настасья делилась кадрами с тренировки. Она не перестает восхищать поклонников тем, как выглядит в свои 35 лет. А вот для прогулок или выходов в свет актриса выбирает женственные наряды с изюминкой, которые выгодно подчеркивают ее достоинства.
Накануне Самбурская отправилась в театр. Она похвасталась своим осенним аутфитом. Вслед за Ксенией Собчак артистка купила яркое пальто цвета электрик. Наряд она дополнила коротким платьем в цветочек и полусапожками на шпильке. Настасья сделала акцент на стройных ногах.
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Примечательно, что недавно актриса примеряла парики. Однако отращивать волосы она не стала. Самбурская сделала модную короткую стрижку «пикси».
Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами.
Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды