«Маленький директор»: Яна Рудковская подловила младшего сына в пальто с капюшоном на прогулке в саду

Яна Рудковская является известным продюсером. Она помогла прославиться многим артистам. Также Яна уже давно состоит в браке с Евгением Плющенко. Она создает вместе с ним ледовые шоу.
При этом светская львица редко пропускает премии и красные дорожки. А дома она уделяет время детям, девятилетнему Александру и двухлетнему Арсению.
На этот раз Яна решила поделиться трогательными кадрами с прогулки. Недавно у младшего сына Плющенко появилась игрушечная машина, на которой он катается по дому. Мальчик также уже самостоятельно кушает. А теперь мама подловила, как Арсений собирает опавшие листья.
Малыш был облачен в пальто с капюшоном-колпаком. Он также был в вязаной шапочке и кедах. Примечательно, что раньше подобные наряды были у его брата, за что Сашу прозвали Гном Гномычем. Однако у младшего сына Плющенко появилось другое прозвище, так как он любит все контролировать.
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«Осень… наш сад с опавшей листвой и маленький директор Арсюша», — написала звезда.
Поклонники были восхищены сыном Яны. Многие отметили, что он копия отца. «Прелестный ребенок», «Я помню тоже, когда-то была маленькой и точно так же ходила», «Как красиво, такой герой среди прекрасного леса», «Листва под ножками шуршит, под маленькими ножками», «Какой модный», — стали писать подписчики.
Арсений Плющенко. Фото: соцсети звезды