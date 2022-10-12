«Маленький директор»: Яна Рудковская подловила младшего сына в пальто с капюшоном на прогулке в саду

Яна Рудковская является известным продюсером. Она помогла прославиться многим артистам. Также Яна уже давно состоит в браке с Евгением Плющенко. Она создает вместе с ним ледовые шоу.

При этом светская львица редко пропускает премии и красные дорожки. А дома она уделяет время детям, девятилетнему Александру и двухлетнему Арсению.