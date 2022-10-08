Большой и с соской: Рудковская показала, как двухлетний сын Плющенко танцует и ужинает руками

Недавно супруги отметили день рождения младшего наследника, которого для них выносила суррогатная мама. Мальчик получил в подарок от папы игрушечую машину в стиле ретро, на которой именинник стал кататься по дому. Рудковская любит люксовые бренды, поэтому и детей с пеленок балует.

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