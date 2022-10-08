Большой и с соской: Рудковская показала, как двухлетний сын Плющенко танцует и ужинает руками

Евгения Плющенко является чемпионом по фигурному катанию. Он порой вступает в перепалки с коллегой Алексеем Ягудиным. Недавно они снова стали вспоминать, у кого больше медалей и побед. Однако большую часть времени чемпион посвящает семье. Вместе Яной Рудковской он воспитывает сыновей: Александра и Арсения.
Недавно супруги отметили день рождения младшего наследника, которого для них выносила суррогатная мама. Мальчик получил в подарок от папы игрушечую машину в стиле ретро, на которой именинник стал кататься по дому. Рудковская любит люксовые бренды, поэтому и детей с пеленок балует.
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На этот раз родители выложили трогательные видео с Арсением. На одном он в колготках и футболке танцует в спальне. При этом у него соска во рту. Мальчик был в кроссовках. Он кружился под песню из мультика. Поклонники восхитились тем, как двигается наследник фигуриста. При этом многим показалось странным, что он до сих пор ходит с соской.
А на другом видео мальчик сидел за специальным столом и ужинал. В тарелке были нарезаны фрукты, а также мясо и овощи. Яна спросила, какая сегодня погода. Арсений брал еду руками и ел, смотря телевизор.
«Дождь», – сказал он.
Поклонники осыпали его комплиментами. «Какой хорошенький», «У ваших мальчиков один стиль», «Такой классный», «Вестибулярка очень хорошая», «Прическа под горшок — смело», — стали писать пользователи Сети.
Арсений Плющенко. Фото: соцсети