Даже без макияжа: Марина Юдашкина с мужем-модельером в стильном пуховике-дутике щегольнула в центре Москвы

Валентин Юдашкин является одним из самых известных модельеров в России. Он много лет посвятил созданию своего Дома моды. Алла Пугачева, Лариса Долина и другие артисты носят наряды, которые он создал. Примечательно, что его главной музой и помощницей является жена Марина. Она часто сопровождает его на светских раутах и сама занимается домашним хозяйством.
В этом году в семье модельера произошло радостное событие. Дочка Юдашкина Галина снова стала мамой. Теперь она растит не только сыновей Аркадия и Анатолия, но и дочку Агату Ариеллу. Бабушка и дедушка с радостью нянчатся с малышкой. Однако они также регулярно выходят в свет.
На этот раз супруги решили устроить романтическое свидание. Валентин облачился в дутый пуховик черного цвета, брюки со стрелками и ботинки. Жена кутюрье тоже выбрала стильный пуховик-дутик и джинсы голубого цвета. Она дополнила образ сумкой лимонного цвета и белыми кроссовками. Они запечатлелись в центре Москвы. Марина не побоялась предстать без макияжа.
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Валентин и Марина Юдашкины. Фото: соцсети звезды
«Огни большого города! Прогулка по Никитской улице и романтичный ужин в ресторане "Юг22", очень вкусно!» — написала Марина.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Валентин. Другие осыпали комплиментами его жену. «Какая вы чудесная пара!», «Красивые и счастливые! Образец семьи!», «Отлично выглядит!», «Вы без макияжа словно молодая девушка», — стали писать пользователи Сети.