Даже без макияжа: Марина Юдашкина с мужем-модельером в стильном пуховике-дутике щегольнула в центре Москвы

На этот раз супруги решили устроить романтическое свидание. Валентин облачился в дутый пуховик черного цвета, брюки со стрелками и ботинки. Жена кутюрье тоже выбрала стильный пуховик-дутик и джинсы голубого цвета. Она дополнила образ сумкой лимонного цвета и белыми кроссовками. Они запечатлелись в центре Москвы. Марина не побоялась предстать без макияжа.

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