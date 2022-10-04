«Шикарно выглядит!»: 63-летняя Юдашкина отметилась в модном жакете цвета молока и укороченных брюках

В этом году у Юдашкина появилась внучка Агата Ариелла. Недавно дочка маэстро с детьми вернулась в Москву. Они гостят в особняке модельера. Однако он иногда оставляет домашних, чтобы отправиться в ресторан или театр.

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На днях Марина облачилась в узкие укороченные брюки и белоснежный жакет. свой лук она дополнила лоферами, сделав акцент на тонких щиколотках. Валентин был в джинсовой пиджаке и брюках. Его образ дополнял стеганый пуховик. Поклонники осыпали пару комплиментами.