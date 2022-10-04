«Шикарно выглядит!»: 63-летняя Юдашкина отметилась в модном жакете цвета молока и укороченных брюках

Валентин Юдашкин уже много лет является модельером. Он дружит с Аллой Пугачевой, а также с другими именитыми артистами. Рядом с ним всегда находится жена Марина Юдашкина, которая является его главной музой. Зачастую она сопровождает его на мероприятиях и первой примеряет наряды, которые он создает.
В этом году у Юдашкина появилась внучка Агата Ариелла. Недавно дочка маэстро с детьми вернулась в Москву. Они гостят в особняке модельера. Однако он иногда оставляет домашних, чтобы отправиться в ресторан или театр.
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На днях Марина облачилась в узкие укороченные брюки и белоснежный жакет. свой лук она дополнила лоферами, сделав акцент на тонких щиколотках. Валентин был в джинсовой пиджаке и брюках. Его образ дополнял стеганый пуховик. Поклонники осыпали пару комплиментами.
Валентин и Марина Юдашкины. Фото: соцсети звезды
Образ Марины оценила для сайта Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Диана Плиско.
«Узкие брюки 7/8 плюс жакет удлиненный с широкой линией плеч очень красиво смотрится, потому что есть игра форм. Если говорить про цвет, то тут тоже есть игра контраста белого с черным.
Плюс то, что белый в портретной зоне, а черный ушел вниз – это очень хорошо! Шикарно она выглядит! И жакет такого плана очень модный. Обувь тут лоферы – это база в гардеробе», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.
Диана Плиско. Фото: Teleprogramma.pro