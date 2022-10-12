«Выглядит прекрасно! Берем пример!»: Пугачева щегольнула в джинсовых шортах, которые делают ноги стройнее

Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: соцсети звезды

Примадонна приехала в Тель-Авив. Она наслаждается теплой погодой на курорте. Звезда выбрала актуальный образ, который оценила стилист Словена Соколова.

Алла Пугачева давно стала легендарной певицей. Она уже несколько лет не дает концерты. Примадонна решила посвятить все свободное время детям Лизе и Гарри. Также артистка во всем поддерживает мужа Максима Галкина*. В этом году он гастролирует по миру. Не так давно юмориста признали иноагентом в России.

Не удивительно, что в конце сентября Пугачева внезапно уехала вместе с двойняшками. Она снова приехала в Израиль. По слухам, певица уже пристроила Лизу и Гарри в местную школу. Так вышло, что это осенью в Тель-Авив приехала и Ксения Собчак, но она заверила, что приехала по работе на пару дней. А Алла Борисовна наслаждается отдыхаом.

Накануне Пугачева вышла на прогулку. Она отметилась в белой футболке оверсайз и джинсовых шортах. Певица с собой взяла солнцезащитные очки. Наряд подчеркнул ее стройные ноги и скрыл проблемные зоны. Певица вскинула руки и улыбнулась. 

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Словена Соколова.

Алла Пугачева. Фото: соцсети звезды

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«У Аллы Борисовны отличный расслабленный образ! База, ничего лишнего, светлые тона, то, что нужно для прогулки. Отмечу хорошую оправу очков, которая находятся в правильном месте: если вы не носите очки на лице, то помещать их на голову точно не стоит.  Их можно разместить на декольте, как Примадонна, повесить на цепочку, поместить в шлевку брюк/шорт или спрятать в футляр.

Что касается шорт и формы вещей, то они тоже выбраны правильно. Шорты из джинсы хорошей длины и объема. Натуральная блуза с дополнительным объемом отлично дополняет низ. Всегда стройные ноги  Аллы Пугачевой благодарны такому комплекту. Вообще Алла Борисовна выглядит прекрасно: современно, расслабленно и свежо! Берем пример!» – высказалась эксперт.

Напомним, что 11 октября Пугачева посетила концерт Земфиры в Тель-Авиве. Там побывала и Собчак. 

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Справка Teleprogramma.pro:

Словена Соколова — стилист, имидж-стратег. Она прошла обучение в Аrt Institute of Chicago, Школе имиджа и стиля Марины Банцер в Санкт-Петербурге, а также изучила авторский курс по истории мода от Юлии Дударевой (Сан-Франциско, США). Опыт работы в сфере моды 4 года.

Словена Соколова. Фото:  Teleprogramma.pro

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