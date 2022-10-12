«Выглядит прекрасно! Берем пример!»: Пугачева щегольнула в джинсовых шортах, которые делают ноги стройнее

Алла Пугачева давно стала легендарной певицей. Она уже несколько лет не дает концерты. Примадонна решила посвятить все свободное время детям Лизе и Гарри. Также артистка во всем поддерживает мужа Максима Галкина*. В этом году он гастролирует по миру. Не так давно юмориста признали иноагентом в России.
Не удивительно, что в конце сентября Пугачева внезапно уехала вместе с двойняшками. Она снова приехала в Израиль. По слухам, певица уже пристроила Лизу и Гарри в местную школу. Так вышло, что это осенью в Тель-Авив приехала и Ксения Собчак, но она заверила, что приехала по работе на пару дней. А Алла Борисовна наслаждается отдыхаом.
Накануне Пугачева вышла на прогулку. Она отметилась в белой футболке оверсайз и джинсовых шортах. Певица с собой взяла солнцезащитные очки. Наряд подчеркнул ее стройные ноги и скрыл проблемные зоны. Певица вскинула руки и улыбнулась.
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Словена Соколова.
Алла Пугачева. Фото: соцсети звезды
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«У Аллы Борисовны отличный расслабленный образ! База, ничего лишнего, светлые тона, то, что нужно для прогулки. Отмечу хорошую оправу очков, которая находятся в правильном месте: если вы не носите очки на лице, то помещать их на голову точно не стоит. Их можно разместить на декольте, как Примадонна, повесить на цепочку, поместить в шлевку брюк/шорт или спрятать в футляр.
Что касается шорт и формы вещей, то они тоже выбраны правильно. Шорты из джинсы хорошей длины и объема. Натуральная блуза с дополнительным объемом отлично дополняет низ. Всегда стройные ноги Аллы Пугачевой благодарны такому комплекту. Вообще Алла Борисовна выглядит прекрасно: современно, расслабленно и свежо! Берем пример!» – высказалась эксперт.
Напомним, что 11 октября Пугачева посетила концерт Земфиры в Тель-Авиве. Там побывала и Собчак.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
Справка Teleprogramma.pro:
Словена Соколова — стилист, имидж-стратег. Она прошла обучение в Аrt Institute of Chicago, Школе имиджа и стиля Марины Банцер в Санкт-Петербурге, а также изучила авторский курс по истории мода от Юлии Дударевой (Сан-Франциско, США). Опыт работы в сфере моды 4 года.
Словена Соколова. Фото: Teleprogramma.pro