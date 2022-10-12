«Выглядит прекрасно! Берем пример!»: Пугачева щегольнула в джинсовых шортах, которые делают ноги стройнее

Накануне Пугачева вышла на прогулку. Она отметилась в белой футболке оверсайз и джинсовых шортах. Певица с собой взяла солнцезащитные очки. Наряд подчеркнул ее стройные ноги и скрыл проблемные зоны. Певица вскинула руки и улыбнулась.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Словена Соколова.