«Наряжаю мою куклу»: Галина Юдашкина запечатлелась с крохой-дочкой, облачив ее в блузку в цветочек и джинсы

На этот раз Галина решила поделится нежным фото с младшей наследницей. Она позировала на диване в комбинезоне цвета хаки и держала на руках дочку, которую облачила в блузку в цветочек и джинсы. Лицо девочки пока супруги не показывают. Однако в кадре видно, что у нее отрасли темные локоны.

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