«Хотелось плакать и обниматься»: Собчак поделилась кадрами с концерта Земфиры в Тель-Авиве

Ксения Собчак уже давно стала частью отечественного шоу-бизнеса. Она регулярно появляется на телевидении и на светских раутах. Блондинка берет интервью у именитых персон. Примечательно, что в этом году она много путешествовала. Ее не раз подозревали в эмиграции. И недавняя ее поездка в Израиль снова вызвала много вопросов.
Несколько дней Ксения провела в Тель-Авиве. Она призналась, что снова находится в командировке. Примечательно, что в это время туда приехала также Алла Пугачева. Накануне они вместе оказались на концерте Земфиры. Примечательно, что на следующий день телеведущая вернулась в Москву. Во время концерта она грустила, а вот Алла Борисовна даже танцевала.
Собчак решила поделиться своими впечатлениями. Она также выложила ролик, снятый во время выступления Земфиры. Певица исполнила свои хиты, хотя недавно выпустила новый мини-альбом.
«Вчера был совершенно прекрасный концерт Земфиры в Теля-Авиве. Я была на десятках ее концертах, но здесь, в чужой стране, и в происходящем контексте это было как-то совсем по-другому. Все время хотелось плакать и обниматься.
Ближе к концу пошла ближе к сцене и столько получила объятий и слов любви от незнакомых людей в фанзоне! Прекрасное чувство единения, хоть и очень грустное! Спасибо, Zemfira!» — написала звезда.
Концерт Земфиры. Фото: соцсети