«Хотелось плакать и обниматься»: Собчак поделилась кадрами с концерта Земфиры в Тель-Авиве

Собчак решила поделиться своими впечатлениями. Она также выложила ролик, снятый во время выступления Земфиры. Певица исполнила свои хиты, хотя недавно выпустила новый мини-альбом.

«Вчера был совершенно прекрасный концерт Земфиры в Теля-Авиве. Я была на десятках ее концертах, но здесь, в чужой стране, и в происходящем контексте это было как-то совсем по-другому. Все время хотелось плакать и обниматься.

Ближе к концу пошла ближе к сцене и столько получила объятий и слов любви от незнакомых людей в фанзоне! Прекрасное чувство единения, хоть и очень грустное! Спасибо, Zemfira!» — написала звезда.