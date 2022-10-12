Уикенд в Подмосковье: Прилучный увез детей Муцениеце за город со своей молодой женой Брутян

Павел Прилучный не скрывает, что любит проводить время с семьей. Обычно звезда сериала «Мажор» делится кадрами со съемок. Он привык скрывать людей, которые ему дороги. Но в этом году артист снова женился. Его избранницей стала Зепюр Брутян, с которой он раньше снимался.
Обычно Павел забирает на выходные своих детей от первого брака с Агатой Муцениеце. Он успел их познакомить со своей новой супругой. Тимофей и Мия учатся в школе, но на этот раз актер решил устроить им уикенд на природе и увез в Подмосковье.
Примечательно, что Прилучный устроил общий отдых. Он заснял дочку и сына, которые бегали по лужайке в спортивных костюмах. Брутян взяла с собой собаку, которую пара недавно завела. Они отправились в небольшой зоопарк, где живут олени. Новая жена актера уже поладила с пасынком и падчерицей.
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Павел Прилучный с детьми. Фото: соцсети звезды
Зепюр с нежностью обращалась к малышам. Они осмотрели вместе окрестности загородного отеля. Мия радовалась, когда смогла покормить олененка. Отметим, что Прилучный ранее не хотел больше детей, но теперь мечтает, чтобы жена подарила ему еще наследников. А вот Муцениеце сосредоточилась на карьере и пока не строит личную жизнь.