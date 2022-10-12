Уикенд в Подмосковье: Прилучный увез детей Муцениеце за город со своей молодой женой Брутян

Примечательно, что Прилучный устроил общий отдых. Он заснял дочку и сына, которые бегали по лужайке в спортивных костюмах. Брутян взяла с собой собаку, которую пара недавно завела. Они отправились в небольшой зоопарк, где живут олени. Новая жена актера уже поладила с пасынком и падчерицей.

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