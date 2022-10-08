Стильный монохром: Агата Муцениеце щегольнула в твидовом костюме самого модного цвета сезона и тренче

Агата Муцениеце является известной актрисой. Уже давно строит карьеру и может похвастаться яркими ролями. Зрители ее полюбили за игру в сериале «Закрытая школа». Примечательно, что тогда она познакомилась с Павлом Прилучным, с которым потом прожила 8 лет в браке. Однако они развелись в 2020 году, несмотря на то, что у них двое детей.
Примечательно, что в последнее время Агата еще больше внимания уделяет работе. Она также успевает посещать премии и красные дорожки. На днях актриса пополнила гардероб обновками, выбрав даже платья для свиданий.
На этот раз экс-жена Прилучного решила похвастаться лифтолуком. Она предстала в твидовом костюме цвета сочной травы, который в тренде в этом сезоне. Укороченный жакет с длинной юбкой выгодно подчеркнули талию. Образ дополнил тренч травянистого оттенка, который тоже пользуется популярностью у модниц.
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Кети Топурия. Фото: соцсети звезды
Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Муцениеце в монохромном образе. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ну до чего красивая», «Вау, это чудесный лук», «Вы словно осенняя фея», «Обожаю таке тренчи», «Как вам идет этот цвета», «Ой, вы очаровательны», «Вы и есть удача», «Словно наряд из клевера, сочно, броско, стильно», — стали писать подписчики.