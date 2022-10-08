Стильный монохром: Агата Муцениеце щегольнула в твидовом костюме самого модного цвета сезона и тренче

На этот раз экс-жена Прилучного решила похвастаться лифтолуком. Она предстала в твидовом костюме цвета сочной травы, который в тренде в этом сезоне. Укороченный жакет с длинной юбкой выгодно подчеркнули талию. Образ дополнил тренч травянистого оттенка, который тоже пользуется популярностью у модниц.

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