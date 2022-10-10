Без макияжа и с пучком: Зепюр Брутян в джинсах скинни и плюшевой куртке вышла на променад с «любимчиком»

Многие поклонники заметили, что Зепюр похожа на бывшую жену Павла Агату Муцениеце. Она о себе рассказывает мало. Однако актер уже мечтает, чтобы она подарила ему детей. Хотя от первого брака у него есть сын Тимофей и дочка Мия. Также звезда сериала «Мажор» любит собак. Недавно пара завела общего пса породы американский стаффордширский терьер.

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