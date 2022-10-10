Без макияжа и с пучком: Зепюр Брутян в джинсах скинни и плюшевой куртке вышла на променад с «любимчиком»

Зепюр Брутян является актрисой. Она снималась в сериале «В клетке». Однако еще недавно о ней редко писали в СМИ. Артистка из армянской семьи привлекла к себе внимание в этом году, когда уехала отдыхать с Павлом Прилучным. Оказалось, что тогда они уже тайно расписались в ЗАГСе, а летом влюбленные сыграли пышную свадьбу.
Многие поклонники заметили, что Зепюр похожа на бывшую жену Павла Агату Муцениеце. Она о себе рассказывает мало. Однако актер уже мечтает, чтобы она подарила ему детей. Хотя от первого брака у него есть сын Тимофей и дочка Мия. Также звезда сериала «Мажор» любит собак. Недавно пара завела общего пса породы американский стаффордширский терьер.
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На этот раз Зепюр отправилась на променад с собакой. Актриса облачилась в джинсы и плюшевую куртку молочного цвета. Она предпочла подчеркнуть изящные щиколотки. При этом жена Павла была без макияжа, а волосы собрала в пучок. Она позировала со своим новым любимым питомцем, которому Брутян дала необычную кличку.
Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды
«Поздравьте меня, теперь у меня есть Тэффи», — поделилась звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Зепюр. Многие осыпали ее комплиментами. «Большой уже ребенок», «Такая же красотка, как и хозяйка! Очаровашки!», «Вау, только сегодня выбирали щенка и видели как у вас», «Вы очень красивая!», «Пора и своего бейбика завести», — стали писать пользователи Сети.
Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды