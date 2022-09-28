Ни макияжа, ни страз: Нюша в лосинах и бандане отметилась с мужем в горах Непала

Нюша уже давно стала популярной певицей. Она не скрывает, что любит творчество и готова выпускать новые песни. Однако в последнее время певица предпочитает посвящать большую часть времени семье. Она состоит в браке с Игорем Сивовым. Артистка в прошлом году снова стала мамой. У нее растут дочка Серафима-Симба и сын Саффрон.
Недавно Нюша находилась в Москве. Она посещала премии, вечеринки и даже спела с Егором Кридом на его концерте. Также артистка дала первое интервью за долгое время и призналась, что в прошлом году пережила измену. При это она дала понять, что смогла сохранить брак.Недавно супруги уехали из страны.
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Сама Нюша не рассказывает о путешествии, а вот ее муж с радостью делится эмоциями. Они приехали в Непал, где провели несколько дней. Певица увидела, как живут местные жители, обезьянок, которые там обитают. Артистка отказалась от макияжа. Она была в лосинах и футболке. Ее образ дополняла бандана.
Нюша и Игорь Сивов. Фото: соцсети звезды
Супруги также на самолете добрались до гор. Пока неизвестно, сколько времени они собираются провести в Гималаях.