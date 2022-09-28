Ни макияжа, ни страз: Нюша в лосинах и бандане отметилась с мужем в горах Непала

Недавно Нюша находилась в Москве. Она посещала премии, вечеринки и даже спела с Егором Кридом на его концерте. Также артистка дала первое интервью за долгое время и призналась, что в прошлом году пережила измену. При это она дала понять, что смогла сохранить брак.Недавно супруги уехали из страны.

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