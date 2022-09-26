Нюша спешно уехала с мужем Игорем Сивовым из России

Нюшаявляется популярной певицей. Она не скрывает, что раньше много гастролировала. Однако теперь артистка большую часть времени посвящает детям.

Она состоит в браке с Игорем Сивовым. В прошлом году популярна исполнительница стала мамой во второй раз. Теперь у них растут дочка Серафима-Симба и сын Саффрон.