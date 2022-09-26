Нюша спешно уехала с мужем Игорем Сивовым из России

Певица отправилась в Южную Азию с возлюбленным на фоне частичной мобилизации.
Нюша и Игорь Сивов

Нюша и Игорь Сивов. Фото: соцсети звезды

Нюшаявляется популярной певицей. Она не скрывает, что раньше много гастролировала. Однако теперь артистка большую часть времени посвящает детям.

Она состоит в браке с Игорем Сивовым. В прошлом году популярна исполнительница стала мамой во второй раз. Теперь у них растут дочка Серафима-Симба и сын Саффрон. 

Примечательно, что Нюша в этом году стала жить на две страны. Большую часть времени она проводит в Дубае. Но не так давно певица давала концерты и даже выступила с Егором Кридом в Москве. А вот 23 сентября, вскоре после объявления о частичной мобилизации в России, она с мужем уехала в Южную Азию. 

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«Гении своей жизни, привет! Как думаете, зачем мы с женой прилетели в Непал?» – написал Сивов.

Он выложил кадры, на котором выходит из самолета. Вскоре супруги стали гулять по городу Катманду, посетили парк и даже увидели стаю обезьянок, которые там обитают. Пока Нюша не говорит, сколько они проведут времени в Гималаях. 

Напомним, что у Игоря есть еще двое сыновей от первого брака. Он является многодетным отцом. 

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