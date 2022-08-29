Нежно прижалась: Брутян положила глаз на еще женатого Прилучного, считают в Сети

На минувшей неделе в Подмосковье отгремела свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Брак, в который долго не верили фанаты, все-таки был зарегистрирован еще 12 мая. А 25 августа влюбленные устроили пышное торжество, который сам актер назвал «свадьбой года».
Ранее было известно, что пара познакомилась еще в 2019 году, на съемках сериала «В клетке». Тогда Павел еще был женат на Агате Муцениеце, а Зепюр играла одну из второстепенных ролей и, как заметили в Сети, положила глаз на главного «мажора» страны.
Фанаты нашли фото на ее странице в соцсети, датированное августом 2019-го. На нем Зепюр нежно положила руку на плечо Прилучного на совместном со съемочной группой снимке.
Съемки сериала «В клетке». Фото: соцсети
Напомним, ранее поговаривали о том, что Брутян свела с ума Прилучного не просто так. По слухам, 26-летняя актриса хранила невинность до замужества.