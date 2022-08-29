Нежно прижалась: Брутян положила глаз на еще женатого Прилучного, считают в Сети

Ранее было известно, что пара познакомилась еще в 2019 году, на съемках сериала «В клетке». Тогда Павел еще был женат на Агате Муцениеце, а Зепюр играла одну из второстепенных ролей и, как заметили в Сети, положила глаз на главного «мажора» страны.

Фанаты нашли фото на ее странице в соцсети, датированное августом 2019-го. На нем Зепюр нежно положила руку на плечо Прилучного на совместном со съемочной группой снимке.