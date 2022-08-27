«Жених заявил, что ему невтерпеж»: почему Прилучный и Брутян так быстро поженились

Лена отметила, что пока пара сама не озвучит причину своего решения, о нем можно только догадываться.

«Можно многое, конечно, предположить, но все это не имеет подтверждений. Сам жених заявил, что жениться ему стало просто невтерпеж», — подытожила Миро на сайте lena-miro.ru.