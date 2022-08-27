«Жених заявил, что ему невтерпеж»: почему Прилучный и Брутян так быстро поженились

Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян уже несколько дней не дает покоя общественности. Больше всего публику волнует, почему артисты, которые начали встречаться всего несколько месяцев назад, так быстро решили связать себя узами брака.
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Лена Миро высказала свое мнение о личной жизни звезд.
«Еще недавно кипели страсти с Агатой, мадам Карпович въезжала в домик и выезжала, а тут, вот те на, свадьба с Брутян». Это не может не вызвать вопросов», — написала блогерша.
Лена отметила, что пока пара сама не озвучит причину своего решения, о нем можно только догадываться.
«Можно многое, конечно, предположить, но все это не имеет подтверждений. Сам жених заявил, что жениться ему стало просто невтерпеж», — подытожила Миро на сайте lena-miro.ru.