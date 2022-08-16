Татьяна Навка в платье-кимоно с разрезами и ультрамодных тапочках с мехом вышла на променад в Сочи

Татьяна Навка много лет выступает на ледовой арене. Она смогла стать олимпийской чемпионкой. Фигуристка посвятила свою жизнь спорту. Теперь она создает красочные ледовые шоу.
Также Навка растит дочку Надежду, которая пошла по ее стопам. Малышка тоже выступает на льду. Недавно они появились на публике в Сочи.
Примечательно, что на побережье Черного моря Навка привезла свою постановку «Лебединое озеро». Фигуристка недавно отметилась на льду и поблагодарила своих коллег. Ее пришел поддержать Дмитрий Песков. Он вручил букет своей дочке, которая блистала на льду. А теперь Татьяна наслаждается отдыхом, но порой устраивает себе тренировки.
На этот раз для прогулки Навка выбрала алое платье-кимоно с цветочным принтом и разрезами по бокам. Она подчеркнула стройную фигуру. Лук дополнили тапочки в тон на толстой подошве с коротким мехом, которые в моде не первый сезон, а также плетеный козырек в виде головного убора. Татьяна насладилась теплой погодой.
Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит спортсменка. Многие отметили, что фигуристке идет такой стиль.
«Ох, вы словно восточная принцесса», «Какая элегантная», «Выглядите стильно», «До чего хорошенькая», «Как красиво», — стали писать подписчики.