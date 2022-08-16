Татьяна Навка в платье-кимоно с разрезами и ультрамодных тапочках с мехом вышла на променад в Сочи

Татьяна Навка много лет выступает на ледовой арене. Она смогла стать олимпийской чемпионкой. Фигуристка посвятила свою жизнь спорту. Теперь она создает красочные ледовые шоу.

Также Навка растит дочку Надежду, которая пошла по ее стопам. Малышка тоже выступает на льду. Недавно они появились на публике в Сочи.