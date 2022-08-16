Наряд-завлекалочка: Татьяна Навка в вязаном платье и панамке козырнула изящной фигурой на морском побережье

Татьяна Навка уже давно завершила карьеру. Она не скрывает, что любит проводить время на льду. Олимпийская чемпионка создает красочные представления с фигуристами.

Она и сама радует публику своими выступлениями. Также по ее стопам пошла дочка Надежда. Она в свои юные годы выступает на льду.