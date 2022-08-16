Наряд-завлекалочка: Татьяна Навка в вязаном платье и панамке козырнула изящной фигурой на морском побережье

Фигуристка поделилась кадрами с курорта. Она восхитила публику своим образом и точеной фигурой в 47 лет.
Татьяна Навка

Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды

Татьяна Навка уже давно завершила карьеру. Она не скрывает, что любит проводить время на льду. Олимпийская чемпионка создает красочные представления с фигуристами.

Она и сама радует публику своими выступлениями. Также по ее стопам пошла дочка Надежда. Она в свои юные годы выступает на льду. 

Этим летом Навка часто путешествовала. Она привезла свою постановку «Лебединое озеро» в Сочи. Свободное время фигуристка посвящала прогулкам на яхте и встрече с друзьями. Порой она устраивает тренировки на природе, так как в 47 лет продолжает следить за фигурой. Татьяна также следит за трендами и часто хвастается новыми нарядами.

На этот раз Навка покрасовалась у морского побережья. Она облачилась в вязаное платье и панамку. Под нарядом виднелся купальник. Сандалии дополнили ее пляжный образ. Спортсменка не скрыла свою точеную фигуру. Она покрасовалась на фоне лазурной воды и пирса. Татьяна решила не раскрывать, где отдыхает. 

Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились тем, как выглядит Навка. Многие отметили, что у нее необычный стильный лук. «Умница-красавица! Гордость России!», «Красота неземная», «Фигурка отпад», «Какая леди», «Образ с изюминкой», «Просто шикарный вид», «Как вам удается держать себя в такой форме», «Какая тигрица», — стали писать подписчики.

Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды

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