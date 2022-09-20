Трендовый total black: Юлия Барановская в плаще и мини-шортах отметилась на публике

Юлия Барановская уже много лет работает на телевидении. Она может похвастаться тем, что снимается на одной площадке с Александром Васильевым и Александром Гордоном. Часто бывшую возлюбленную футболиста Андрея Аршавина зовут вести концерты и премии. Для таких случаев она выбирает роскошные образы.
Свободное время Юлия посвящает детям. Недавно она даже покаталась с ними на роликах. Также телеведущая поддерживает своих наследников. На днях она показала, как младший сын красуется на футбольном поле и мечтает стать профессиональным игроком, как папа.
В этот же день Барановская отметилась на выставке. Она предстала в мини-шортах, которые скрывались под черным плащом в ретро стиле. Образ дополнили остроносые туфли. Поклонники осыпали маму троих детей комплиментами.
Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.
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«С приходом осенне-зимнего модного периода total black вернул себе лидирующие позиции, подвинув белый монохром.Не смотря на отсутствие цвета, образ не выглядит скучно, поскольку имеет место контрастное столкновение в разнице текстур и фактур: мягкая водолазка и жесткий плащ, матовый плащ и глянец туфель.
Эффекта добавил контраст плотности и прозрачности за счет полупрозрачных колготок. Черный монохром поддержал и макияж «смоки айс», в грамотной подаче с акцентом только на глаза с губами цвета нюд.
Юлия Барановская. Фото: соцсети
На фото, где видны серые кожаные шорты, могу сказать, что фото неудачное, но судя по нему, шорты выглядят маловатыми. Тем более образ теплый, шортики более свободной модели выглядели бы более модно, но опять оговорюсь, это мое субъективное мнение по представленному фото.
Но похвалю за цвет. Серый в сочетании с разными оттенками черного цвета, разбавляют черный переходом в серую дымку и эта же дымка гармонично сочетается с оттенками в макияже «смоки айс».
Единственное, учитывая длину микро-шорт и самого стиля с шортами, сюда бы более гармонично вписалась обувь помассивнее, поскольку мини-шорты в сочетании с остроносыми туфлями и острой шпилькой, мягко говоря... не очень. Но если плащ не распахивать, то к образу вообще не будет никаких претензий», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro