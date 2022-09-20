Трендовый total black: Юлия Барановская в плаще и мини-шортах отметилась на публике

Свободное время Юлия посвящает детям. Недавно она даже покаталась с ними на роликах. Также телеведущая поддерживает своих наследников. На днях она показала, как младший сын красуется на футбольном поле и мечтает стать профессиональным игроком, как папа.

В этот же день Барановская отметилась на выставке. Она предстала в мини-шортах, которые скрывались под черным плащом в ретро стиле. Образ дополнили остроносые туфли. Поклонники осыпали маму троих детей комплиментами.