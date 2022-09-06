«Настроение сентября»: Орбакайте в шелковом платье мидакси алого цвета и нюдовых лодочках козырнула фигурой

Кристина Орбакайте является популярной исполнительницей. Она родилась в семье Аллы Пугачевой. При этом певица проделала большой путь, чтобы стать знаменитой. Теперь она все чаще ездит на гастроли и снимается в новых проектах. Артистка также успевает уделять время семье. Летом она путешествовала с детьми.
Примечательно, что Орбакайте свозила дочку Клавдию и сына Дени во Францию. Потом она предпочла погостить у Аллы Борисовны в Юрмале. У бабушки гостила внучка Клава несколько недель, даже когда ее мама уехала на съемки. А вот 1 сентября она не пошла в школу. Артистка с наследницей тогда находились в Люксембургском саду в Париже.
Некоторое время Кристина не выходила на связь с поклонниками. Оказалось, что она находится на гастролях. 6 сентября певица выложила новое видео. Она дефилировала за кулисами в алом шелковом платье мидакси и жакете в тон. Наряд подчеркнул достоинства ее фигуры. Орбакайте дополнила лук нюдовыми лодочками на шпильке. Она сделала акцент на изящных щиколотках.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Настроение сентября», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие поразились тому, как в Кристина молодо выглядит в 51 год. Однако потом комментарии к посту звезда отключила. По всей видимости, она избегает негативных комментариев хейтеров.