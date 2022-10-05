«На первое свидание»: Муцениеце щегольнула в белом платье в цветочек и модном кардигане оттенка сочной травы

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она приехала из Латвии в Россию и смогла построить успешную карьеру. А после свадьбы с Павлом Прилучным она не только снималась в фильмах, но и воспитывала детей. У артистки появились двое наследников — сын Тимофей и дочка Мия. Однако в 2020 году супруги развелись.
Поклонники заметили, что Агата стала одеваться более броско и женственно за минувшие годы. Сама она призналась, что похудела. Актриса теперь чаще появляется на красных дорожках. При этом пока о новых отношениях она не думает.
На этот раз Муцениеце устроила шопинг. Она примерила несколько образов. Актриса решила похвастаться нарядом, который бы надела на свидание. Она щегольнула в белом платье миди с цветочным принтом и модном кардигане цвета сочной травы.
«Вариант на первое свидание!» — заявила звезда.
А потом Агата также продефилировала в атласном силуэтном платье с узором. Она посчитала, что в таком наряде можно отправиться на родительское собрание.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами и признались, что она похорошела. «Ну что за элегантная мама», «Вы в любом наряде на свидании покорите мужчину», «Очень мне нравится образ», «Вы очень обаятельная», — стали писать пользователи Сети.