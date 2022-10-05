«На первое свидание»: Муцениеце щегольнула в белом платье в цветочек и модном кардигане оттенка сочной травы

На этот раз Муцениеце устроила шопинг. Она примерила несколько образов. Актриса решила похвастаться нарядом, который бы надела на свидание. Она щегольнула в белом платье миди с цветочным принтом и модном кардигане цвета сочной травы.

«Вариант на первое свидание!» — заявила звезда.

А потом Агата также продефилировала в атласном силуэтном платье с узором. Она посчитала, что в таком наряде можно отправиться на родительское собрание.