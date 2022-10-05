«Просто какая-то нереальная»: Агата Муцениеце в струящемся платье плиссе с поясом отметилась на шопинге

Агата Муцениеце является известной актрисой. Больше 10 лет она строит карьеру в России. Многие зрители любят ее за роль в сериале «Закрытая школа». Она также недавно снова стала ведущей шоу «Голос. Дети». Артистка при этом воспитывает сына Тимофея и дочку Мию. Примечательно, что звезда после развода с Павлом Прилучным стала чаще появляться на публике.
Раньше Муцениеце одевалась более сдержанно. И даже теперь она редко демонстрирует коленки. Хотя ради ролей актриса перевоплощается в любых персонажей. Теперь на красных дорожках ее можно увидеть в платье или косухе с брючным костюмом.
На этот раз Агата отправилась на шопинг. Она решила пополнить гардероб актуальными обновками. Актриса примерила несколько образов. Она осталась в восторге от синего платье миди с юбкой плиссе и тонким поясом. Бывшая жена Павла Прилучного покрасовалась в наряде, который дополнила нюдовыми лодочками. Она восхитила хозяйку бренда Оксану Лаврентьеву.
«Агат, ты такая роскошная красавица! Просто какая-то нереальная. Все что на тебя одеваешь, все красиво!» — заявила Оксана.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие отметили, что ее стиль всегда был особенным. Актриса была очень элегантной, чем их и сразила.
«Вау, вы просто бесподобная», «Красивая очень», «Похорошели», «Стильно! Я в восторге», «Вам действительно все идет», «Такая милая! Платье просто идеально сидит», — стали писать подписчики.