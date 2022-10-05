«Просто какая-то нереальная»: Агата Муцениеце в струящемся платье плиссе с поясом отметилась на шопинге

На этот раз Агата отправилась на шопинг. Она решила пополнить гардероб актуальными обновками. Актриса примерила несколько образов. Она осталась в восторге от синего платье миди с юбкой плиссе и тонким поясом. Бывшая жена Павла Прилучного покрасовалась в наряде, который дополнила нюдовыми лодочками. Она восхитила хозяйку бренда Оксану Лаврентьеву.

«Агат, ты такая роскошная красавица! Просто какая-то нереальная. Все что на тебя одеваешь, все красиво!» — заявила Оксана.

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