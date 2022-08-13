На каруселях с сыном, в ресторане с мужем: Собчак показала идиллию в отпуске с Богомоловым в Биаритце

Телеведущая устроила командировку во Франции. Она насладилась видами провинциального города. На новом видео отметился Константин Богомолов и малыш Платон.
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды

Ксения Собчак уже много лет работает на телевидении. Она успела стать одной из самых известных телеведущих в стране. Примечательно, что блондинка частая гостья на красных дорожках, фестивалях и премиях. Ей нравится привлекать к себе внимание, поэтому она всегда продумывает свои образы. Но не так давно звезда устроила себе отпуск. 

В июле Ксения нежилась на солнце в Турции. Она наслаждалась теплой погодой на вилле с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном.

Телеведущая сразу отметила, что бездельничает. Она загорала и купалась, а также играла с наследником и падчерицей, которая тоже приехала на курорт. Но в августе звезда уже добралась до Франции, где посетила «Диснейленд» и Эйфелеву башню. 

По словам Собчак, она совместила командировку и отдых. Поэтому из Парижа она направилась в город Биаритца. Там телеведущая с сыном покаталась на каруселях, а также с мужем ужинала с красивым видом на водоем с кувшинками.

На кадрах можно увидеть Богомолова в кремовом пиджаке. Ксения прогуливалась в легком платье с цветочным принтом и жакете. Она насладилась местными блюдами.

«Оставляю вам здесь самые красивые места нашего Биаритца  и едем дальше. Съемки тут закончены, отдых тоже», – написала звезда.

Поклонники отметили, что у Собчак очень романтичные наряды. Другие были удивлены, что она хвастается кадрами с поездки. Пользователи Сети напомнили блондинке, что не все могут путешествовать, так как билеты подорожали, а Евросоюз закрыл небо для российских самолетов.

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