На каруселях с сыном, в ресторане с мужем: Собчак показала идиллию в отпуске с Богомоловым в Биаритце

В июле Ксения нежилась на солнце в Турции. Она наслаждалась теплой погодой на вилле с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном.

Телеведущая сразу отметила, что бездельничает. Она загорала и купалась, а также играла с наследником и падчерицей, которая тоже приехала на курорт. Но в августе звезда уже добралась до Франции, где посетила «Диснейленд» и Эйфелеву башню.