На каруселях с сыном, в ресторане с мужем: Собчак показала идиллию в отпуске с Богомоловым в Биаритце

Ксения Собчак уже много лет работает на телевидении. Она успела стать одной из самых известных телеведущих в стране. Примечательно, что блондинка частая гостья на красных дорожках, фестивалях и премиях. Ей нравится привлекать к себе внимание, поэтому она всегда продумывает свои образы. Но не так давно звезда устроила себе отпуск.
В июле Ксения нежилась на солнце в Турции. Она наслаждалась теплой погодой на вилле с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном.
Телеведущая сразу отметила, что бездельничает. Она загорала и купалась, а также играла с наследником и падчерицей, которая тоже приехала на курорт. Но в августе звезда уже добралась до Франции, где посетила «Диснейленд» и Эйфелеву башню.
По словам Собчак, она совместила командировку и отдых. Поэтому из Парижа она направилась в город Биаритца. Там телеведущая с сыном покаталась на каруселях, а также с мужем ужинала с красивым видом на водоем с кувшинками.
На кадрах можно увидеть Богомолова в кремовом пиджаке. Ксения прогуливалась в легком платье с цветочным принтом и жакете. Она насладилась местными блюдами.
«Оставляю вам здесь самые красивые места нашего Биаритца и едем дальше. Съемки тут закончены, отдых тоже», – написала звезда.
Поклонники отметили, что у Собчак очень романтичные наряды. Другие были удивлены, что она хвастается кадрами с поездки. Пользователи Сети напомнили блондинке, что не все могут путешествовать, так как билеты подорожали, а Евросоюз закрыл небо для российских самолетов.