«Утягивают и подтягивают»: Собчак в купальнике с эффектом «плоского живота» щегольнула на пляже с сыном во Франции

Ксения Собчак уже много лет работает на телевидении. Она с юных лет снималась в развлекательных передачах, а потом блондинка стала заниматься более серьезными проектами.

Ксения берет интервью у знаменитостей. Она также не пропускает громких мероприятий. Телеведущая не только следит за внешностью, но и трендами, чтобы выглядеть безупречно.