«Утягивают и подтягивают»: Собчак в купальнике с эффектом «плоского живота» щегольнула на пляже с сыном во Франции

Ксения Собчак уже много лет работает на телевидении. Она с юных лет снималась в развлекательных передачах, а потом блондинка стала заниматься более серьезными проектами.
Ксения берет интервью у знаменитостей. Она также не пропускает громких мероприятий. Телеведущая не только следит за внешностью, но и трендами, чтобы выглядеть безупречно.
Этим летом Ксения решила отдохнуть с семьей. Несколько недель она провела в Турции. Телеведущая делилась кадрами с сыном Платоном, мужем Константином Богомоловым и падчерицей.
А вот теперь она оказалась во Франции. Ради наследника она посетила «Диснейленд» и показала сыну Эйфелеву башню.
А вот 11 августа Собчак уже провела время в Биатриц. На пляже блондинка покрасовалась в купальнике с высокой посадкой бикини. Такой фасон умело скрывает живот.
Телеведущая позировала на пляже с подросшим Платоном, который был в неоновых шортах. Ксения решила не прятать все изъяны фигуры, позируя на побережье.
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«Купальники правильно утягивают и подтягивают», — похвасталась она.
«В Биаритце совместила приятное с полезным: командировку и отдых. Здесь все также ветрено красиво и... «интеллигентно». Но очень много пожилых людей. Немножко такая «Красота» Соррентино», — заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Собчак в 40 лет. Также многие отметили, что Платон подрос и стал еще больше похож на дедушку.