«Первый раз в жизни»: Барановская в джинсах скинни и модной куртке из денима покаталась с детьми на роликах

Юлия Барановская является известной телеведущей. Она много лет работает на ТВ, где ведет передачи. После расставания с Андреем Аршавиным ей удалось построить карьеру. Она сама растит троих детей. Пока Юлия успешно совмещает съемки и путешествия. Она регулярно оказывается в разных странах. Часто с собой звезда берет наследников.
Этим летом Юлия редко выходила на связь. У нее практически не было съемок, но она вела праздничные концерты. Каждый раз телеведущая представала в женственных платьях. А первого сентября она успела не только поработать, но и отвести детей в школу.
На этот раз Барановская провела с наследниками уикенд. Она предпочла отвести их в центр Москвы, где они покатались на роликах.
Телеведущая облачилась в джинсы скинни и остромодную куртку из денима. С ней были сыновья Артем и Арсений, а также дочка Яна. Они запечатлелись вместе с мамой на корте.
Юлия Барановская с детьми. Фото: соцсети звезды
«Я вчера первый раз в своей жизни каталась с детьми на роликах, так еще и сразу на Disco Party на ролледроме «Московских сезонов»! Поначалу было волнительно, но в итоге получили невероятное удовольствие.
Под зажигательные ритмы диско поучаствовали в мастер-классе по обучению танцам на роликах, оказывается, что примерно после пятого занятия реально даже научиться танцевать на них. Нам очень понравилось, рекомендую!» — заявила звезда.
А вот потом Юлия решила провести время с друзьями. Она отправилась танцевать с подругами в клуб. Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая.