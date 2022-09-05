«Первый раз в жизни»: Барановская в джинсах скинни и модной куртке из денима покаталась с детьми на роликах

На этот раз Барановская провела с наследниками уикенд. Она предпочла отвести их в центр Москвы, где они покатались на роликах.

Телеведущая облачилась в джинсы скинни и остромодную куртку из денима. С ней были сыновья Артем и Арсений, а также дочка Яна. Они запечатлелись вместе с мамой на корте.