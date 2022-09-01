«Успеть в три разные школы»: Барановская в пудровом пальто и узких брюках отметилась с детьми Аршавина 1 сентября

Юлия Барановская является известной телеведущей. Она не скрывает, что раньше много путешествовала и занималась лишь воспитанием троих детей. Но когда Андрей Аршавин бросил ее ради другой женщины, она смогла начать карьеру. Теперь Юлия дружит с Александром Васильевым и ведет передачу «Мужское/Женское» с Александром Гордоном.
По словам Юлии, она не торопится выйти замуж. Телеведущая уверена, что встретит нужного мужчину, с которым будет счастлива. А пока она сама возит детей в разные страны, участвует в съемках новых проектов. При этом Барановская всегда подбирает женственные образы. Этим летом она не раз отметилась в роли ведущей на концертах.
1 сентября в Москве похолодало. Барановская в этот день успела поработать, а также постаралась проводить каждого наследника в школу, но это было сложно, так как учатся они в разных заведениях. Для такого случая телеведущая облачилась в костюм с узкими брюками розового цвета.
Она также надела пальто пудрового оттенка с поясом и балетки. Юлия предстала с подросшей дочкой, которая красовалась в школьной форме.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Юлия Барановская с дочкой. Фото: соцсети звезды
Также звезда показала младшего сына, который позировал на лужайке с букетом цветов. Он был в костюме с галстуком.
«По традиции мое первое сентября началось с «Доброго утра» на Первом. А далее миссия – успеть на линейки к Арсению, Яне и Артему в три разные школы. Желаю в этом учебном году родителям успевать во всех сферах жизнедеятельности, а детям легкой, местами веселой, учебы», – написала Барановская.
Арсений Аршавин. Фото: соцсети звезды