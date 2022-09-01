«Успеть в три разные школы»: Барановская в пудровом пальто и узких брюках отметилась с детьми Аршавина 1 сентября

1 сентября в Москве похолодало. Барановская в этот день успела поработать, а также постаралась проводить каждого наследника в школу, но это было сложно, так как учатся они в разных заведениях. Для такого случая телеведущая облачилась в костюм с узкими брюками розового цвета.

Она также надела пальто пудрового оттенка с поясом и балетки. Юлия предстала с подросшей дочкой, которая красовалась в школьной форме.

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