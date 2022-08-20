«Может ее взять домой?»: Собчак засняла, как сын и падчерица играют с бездомной кошкой на пляже

Ксения Собчак уже давно стала известной телеведущей. Она не скрывает, что смогла стать миллионершей. Однако на этом блондинка не хочет останавливаться.
Она берет интервью у знаменитостей, ведет премии и концерты. А также ее часто зовут вести корпоративы и свадьбы. А вот свободное время она посвящает семье.
Этим летом Ксения устроила себе длительный отпуск. Она провела время в Турции с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном. Потом они оказались во Франции, а от туда приехали в Юрмалу. Телеведущая порой делится кадрами, на которых предстает с наследником. Они даже вместе катаются на велосипеде.
На этот раз Собчак решила поделиться пляжными кадрами, которые были сняты в Турции. На лежак телеведущей прилегла бездомная кошка. Платон сразу стал гладить пушистого друга. Как оказалось с ним была дочка Богомолова Аня, которая провела отпуск с папой и мачехой. Дети сразу захотели забрать животное домой.
«Платон, как зовут кошку?» – спросила Ксения.
«Не знаю. Бездомная что ли?» – сказал он.
«Ну имя то у нее есть? Какое? Я смотрю, ты уже чешешься после кошки? Меня смущает, что кошка на моем лежаке именно лежит», – сказала телеведущая.
«Может ее взять домой?» – спросила падчерица Собчак.
«Ань, ну к себе возьми с радостью! Нам может не надо пока, Платошь? А может нам надо, Платон?» – спросила блондинка.
«Ну конечно!» – заявил мальчик.
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«Нашли сказочное место в Турции, сейчас буду вам рассказывать», – заявила Ксения.
Поклонники пришли в восторг от видео. Некоторые решили, что она хочет подставить Дарью Мороз, поэтому подговаривает падчерицу взять кошку к себе. Другие умилились тому, как Платон отвечает маме.