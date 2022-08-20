«Может ее взять домой?»: Собчак засняла, как сын и падчерица играют с бездомной кошкой на пляже

Ксения Собчак уже давно стала известной телеведущей. Она не скрывает, что смогла стать миллионершей. Однако на этом блондинка не хочет останавливаться.

Она берет интервью у знаменитостей, ведет премии и концерты. А также ее часто зовут вести корпоративы и свадьбы. А вот свободное время она посвящает семье.