«Может ее взять домой?»: Собчак засняла, как сын и падчерица играют с бездомной кошкой на пляже

Телеведущая поделилась трогательным видео из Турции. Она засняла диалог с дочкой Константина Богомолова и своим сыном.
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды

Ксения Собчак уже давно стала известной телеведущей. Она не скрывает, что смогла стать миллионершей. Однако на этом блондинка не хочет останавливаться.

Она берет интервью у знаменитостей, ведет премии и концерты. А также ее часто зовут вести корпоративы и свадьбы. А вот свободное время она посвящает семье.

Этим летом Ксения устроила себе длительный отпуск. Она провела время в Турции с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном. Потом они оказались во Франции, а от туда приехали в Юрмалу. Телеведущая порой делится кадрами, на которых предстает с наследником. Они даже вместе катаются на велосипеде. 

На этот раз Собчак решила поделиться пляжными кадрами, которые были сняты в Турции. На лежак телеведущей прилегла бездомная кошка. Платон сразу стал гладить пушистого друга. Как оказалось с ним была дочка Богомолова Аня, которая провела отпуск с папой и мачехой. Дети сразу захотели забрать животное домой. 

«Платон, как зовут кошку?» – спросила Ксения.

«Не знаю. Бездомная что ли?» – сказал он.

«Ну имя то  у нее есть? Какое? Я смотрю, ты уже чешешься после кошки? Меня смущает, что кошка на моем лежаке именно лежит», – сказала телеведущая.

«Может ее взять домой?» – спросила падчерица Собчак.

«Ань, ну к себе возьми с радостью! Нам может не надо пока, Платошь? А может нам надо, Платон?» – спросила блондинка.

«Ну конечно!» – заявил мальчик.

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«Нашли сказочное место в Турции, сейчас буду вам рассказывать», – заявила Ксения.

Поклонники пришли в восторг от видео. Некоторые решили, что она хочет подставить Дарью Мороз, поэтому подговаривает падчерицу взять кошку к себе. Другие умилились тому, как Платон отвечает маме. 

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