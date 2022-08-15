«Наш чемпион!»: Собчак устроила велопрогулку с подросшим сыном Платоном в Юрмале

Ксения Собчак много лет работает на телевидении. Она может похвастаться тем, что построила успешную карьеру и стала одной из самых известных персон в стране.
Примечательно, что она не пропускает громких мероприятий. Зачастую телеведущая выходит в свет с мужем Константином Богомоловым.
Этим летом Ксения много путешествует. Она решила провести время в Турции, где целый месяц отдыхала с мужем и сыном Платоном. Даже дочка режиссера от первого брака, Анна, была на курорте. Но потом Собчак отправилась уже во Францию. Она продолжила семейный отдых, сделав его более активным. Они посетили Эйфелеву башню и провели несколько дней в Биаритце.
На этот раз Собчак прилетела в Юрмалу. Именно там с семьей отдыхает Алла Пугачева. Телеведущая решила не просто прогуляться по городу, где не раз была. Она устроила велопрогулку с подросшим сыном. Мальчик был в куртке, шортах и шлеме. Он ехал на велосипеде с дополнительными двумя колесиками.
«Кто самый быстрый невероятный чемпион? Это Платон?» — спросила Ксения.
«Да!» — ответил ей сын.
«Да, наш чемпион всего на свете!» — крикнула телеведущая.
Поклонники восхитились тем, как вырос сын звезды. Многие отметили, что сама Собчак стала прекрасной мамой, хотя в юности не любила детей.
«Просто шикарно! Вы в Юрмале», «Платон прекрасный мальчик», «Как вы изменились», «Очень милое видео», «Классно так», — прокомментировали пост подписчики.