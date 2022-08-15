«Наш чемпион!»: Собчак устроила велопрогулку с подросшим сыном Платоном в Юрмале

Ксения Собчак много лет работает на телевидении. Она может похвастаться тем, что построила успешную карьеру и стала одной из самых известных персон в стране.

Примечательно, что она не пропускает громких мероприятий. Зачастую телеведущая выходит в свет с мужем Константином Богомоловым.