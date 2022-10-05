«Моя маленькая любовь»: Зепюр Брутян сообщила о пополнении в ее семье с Павлом Прилучным (видео)

В этом году Павел снова женился. Он сыграл пышную свадьбу с коллегой Зепюр Брутян. Влюбленные знакомы несколько лет, но роман у них закрутился весной и уже в мае они расписались в ЗАГСе. Теперь пара живет в большом доме. Иногда к артисту приезжают его дети от Агаты. Но он признался, что хочет еще детей от новой жены.

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