«Моя маленькая любовь»: Зепюр Брутян сообщила о пополнении в ее семье с Павлом Прилучным (видео)

Павел Прилучный 8 лет прожил с Агатой Муцениеце. На пути по карьерной лестницей жена помогала ему и поддерживала. Она подарила ему двоих детей: сына Тимофея и дочку Мию. Примечательно, что в 2020 году они развелись. Актер прогнал экс-жену из дома с наследниками. Потом они смогли наладить дружеские отношения.
В этом году Павел снова женился. Он сыграл пышную свадьбу с коллегой Зепюр Брутян. Влюбленные знакомы несколько лет, но роман у них закрутился весной и уже в мае они расписались в ЗАГСе. Теперь пара живет в большом доме. Иногда к артисту приезжают его дети от Агаты. Но он признался, что хочет еще детей от новой жены.
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4 октября Брутян поделилась новым домашним видео. Она неожиданно сообщила о пополнении.
«У нас в семье пополнение. Моя маленькая любовь», – заявила актриса.
На кадрах она показала не ребенка, а щенка бойцовских пород собак. Пес серого цвета с белой грудкой смотрел в камеру. Отметим, что у Прилучного уже есть несколько собак крупных пород. Он не скрывает, что любит животных.