«Настроение — Мия»: Агата Муцениеце засняла подросшую дочку без передних зубов и с раскрашенным лицом

Обычно Агата ездит на съемки и посещает светские рауты. Но свободное время она посвящает семье. На этот раз артистка засняла семилетнюю дочку Мию, у которой выпало два передних зуба. Девочка ползала по полу, надев очки.

«А это кто поет?» — спросила у нее мама.

Девочка предпочла убежать. Потом она раскрасила лицо помадой и стала пугать свою родительницу.