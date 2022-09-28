«Настроение — Мия»: Агата Муцениеце засняла подросшую дочку без передних зубов и с раскрашенным лицом

Агата Муцениеце уже давно строит карьеру в кино. Многие поклонники следят за ее жизнью и новыми ролями. Артистка не раз работала с Александром Робаком. Она активно снимается в новых проектах после развода с Павлом Прилучным. При этом актриса растит двоих детей: Тимофея и Мию. Пока о новом браке звезда даже думать не хочет.
На этот раз Агата свозила детей в Латвию к своим родным в деревню. Она позволяет малышам проводить время с отцом и его новой возлюбленной Зепюр Брутян. Хотя актриса не знала, что летом в отпуске Прилучный будет отдыхать с новой женой. Однако она на него не злится и даже грустит, что на свою свадьбу актер ее не позвал.
Обычно Агата ездит на съемки и посещает светские рауты. Но свободное время она посвящает семье. На этот раз артистка засняла семилетнюю дочку Мию, у которой выпало два передних зуба. Девочка ползала по полу, надев очки.
«А это кто поет?» — спросила у нее мама.
Девочка предпочла убежать. Потом она раскрасила лицо помадой и стала пугать свою родительницу.
«Настроение — Мия! А ты кто?» — сказала звезда.
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Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что Мия очень похожа на маму. Другие заметили, что у нее есть артистические данные. «Ну вся в маму», «Какие у вас классные дети», «Мия станет актрисой! Есть талант!», «Какая у нее смешная улыбка», «Она просто милашка», — стали писать подписчики.