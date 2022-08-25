Мот спел для молодоженов: Прилучный закружил в танце Брутян, облаченную в сказочное платье

Павел Прилучный снялся в более 50 разных кинолент. Зрители его знают благодаря ряду многих ярких ролей. Сериал «Мажор» принес ему очередную волну славы. Он шел по карьерной лестнице, когда рядом была Агата Муцениеце. Однако они развелись в 2020 году. До недавнего времени актер умалчивал о личной жизни.
Этой весной Павел раскрыл, что встречается с Зепюр Брутян. Когда они вместе улетели на Маврикий, журналисты выяснили, что пара тайно расписалась в ЗАГСе.
Однако многие поклонники подозревали, что актер решился на пиар-роман, так как отношения с экс-пассией Мирославой Карпович он не афишировал. Но потом Прилучный побывал на родине Брутян в Армении, познакомил ее с детьми. Они даже обвенчались.
25 августа Прилучный устроил пышную свадьбу в Подмосковье, о которой любая девушка может только мечтать. Он был в костюме темно-синего цвета и без галстука — как настоящий «мажор».
Брутян появилась на публике в пышном платье со стразами, вышивкой и очень длинным шлейфом. Ее образ завершала корона. К жениху ее под руку отвел отец.
Павел прослезился, чего никто не ожидал. Потом мероприятие продолжилось в роскошном зале дворца. Гости поздравляли молодоженов. Примечательно, что для них спел Мот, у которого есть свадебная песня. Под лирическую композицию Прилучный закружил избранницу. Он восхищенной смотрел на свою новоиспеченную жену. Артист со сцены поздравил влюбленных.
В этот вечер Брутян сменила несколько нарядов. Она покрасовалась также в силуэтном платье-бюстье в пол. Среди гостей был Стас Михайлов, который пришел с женой, боец Адам Яндиев, а также детектив Максим Заболотный.
Отметим, что Прилучный и Брутян, возможно, устроили свадьбу году. Подобное пышное торжество было у Александра Овечкина и Анастасии Шубской, а также у внука Аллы Пугачевой, Никиты Преснякова, и Алены Красновой.