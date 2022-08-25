Мот спел для молодоженов: Прилучный закружил в танце Брутян, облаченную в сказочное платье

Этой весной Павел раскрыл, что встречается с Зепюр Брутян. Когда они вместе улетели на Маврикий, журналисты выяснили, что пара тайно расписалась в ЗАГСе.

Однако многие поклонники подозревали, что актер решился на пиар-роман, так как отношения с экс-пассией Мирославой Карпович он не афишировал. Но потом Прилучный побывал на родине Брутян в Армении, познакомил ее с детьми. Они даже обвенчались.