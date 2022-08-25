Невеста в прозрачном кейпе: Павел Прилучный и Зепюр Брутян тайно обвенчались в храме

Павел Прилучный строит карьеру актера. Он успел прославиться на всю страну. Недавно вышел новый сезон сериала «Мажор». Примечательно, что артист почти 10 лет был в браке с Агатой Муцениеце. Но два года назад он стал холостяком и умалчивал о личной жизни. Но с недавних пор актер публикует нежные фото с Зепюр Брутян.
Этим летом Павел не расставался с избранницей. Они несколько раз ездили на море. А потом журналисты узнали, что пара тайно расписалась в ЗАГСе. А поездка на родину невесты, в Армению, оказалась подготовкой к свадьбе. 25 августа пара устроила грандиозное торжество, на котором собрались родные и друзья.
Брутян была в пышном платье принцессы со шлейфом и с длинной фатой. Она под руку с папой появилась публике. Когда Павел ее увидел, то прослезился. Актер заметно нервничал. Потом молодожены станцевали первый танец. Для них спел лирическую композицию Мот. Он также их поздравил с радостным событием.
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Для многих стало сюрпризом, что пара тайно обвенчалась. Кадры из храма были показаны гостям. На них Зепюр предстала в платье-футляре и прозрачном кейпе с капюшоном. Павел держал избранницу под руку. Они прошли весь обряд и произнесли клятвы перед Богом. Гости едва сдержали слезы, наблюдая за трогательной картиной.