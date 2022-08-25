Невеста в прозрачном кейпе: Павел Прилучный и Зепюр Брутян тайно обвенчались в храме

Брутян была в пышном платье принцессы со шлейфом и с длинной фатой. Она под руку с папой появилась публике. Когда Павел ее увидел, то прослезился. Актер заметно нервничал. Потом молодожены станцевали первый танец. Для них спел лирическую композицию Мот. Он также их поздравил с радостным событием.

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