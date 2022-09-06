Море обаяния: Макаров показал, как четырехлетняя дочка Кудрявцевой учится танцевать бальные танцы (видео)

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она уже много лет работает на ТВ. Зрители регулярно видят ее не только в студиях «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Ее приглашают вести праздничные концерты. При этом она счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. У пары подрастает дочка Мария.
Примечательно, что в последнее время вокруг семьи Кудрявцевой ходит много слухов. Она съездила в отпуск без мужа. Это провоцировало сплетни о разводе. Однако телеведущая уже опровергла слухи. Также она несколько раз появилась на публике с Макаровым. 1 сентября пара вместе отвела наследницу в престижный садик.
Теперь Лера регулярно ездит на съемки. Примечательно, что ее супруг приглядывает за дочкой. Он все чаще делится кадрами с Машей. 6 сентября хоккеист отвел малышку на занятия по бальным танцам. Раньше она занималась балетом. Теперь преподаватель научил ее азам танца ча-ча-ча. Девочка с серьезным видом повторяла движения.
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Поклонники восхитились дочкой Кудрявцевой. Многие отметили, что малышка очень похожа на маму. «Солнышко», «Ну что за звездочка», «Вся в маму», «Как она старается», «Мария прям талантливая», «Такая кроха, а как старается», «Ножкой а-ть!», «Она лучше меня танцует», «Как она подросла», — стали писать пользователи Сети.