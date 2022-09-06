Море обаяния: Макаров показал, как четырехлетняя дочка Кудрявцевой учится танцевать бальные танцы (видео)

Теперь Лера регулярно ездит на съемки. Примечательно, что ее супруг приглядывает за дочкой. Он все чаще делится кадрами с Машей. 6 сентября хоккеист отвел малышку на занятия по бальным танцам. Раньше она занималась балетом. Теперь преподаватель научил ее азам танца ча-ча-ча. Девочка с серьезным видом повторяла движения.

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