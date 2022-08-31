«Фасон отстал лет на 20»: Лера Кудрявцева в устаревшем платье в сетку отметилась на публике

Лера Кудрявцева уже больше 30 лет работает на телевидении. Она признавалась, что многие артисты выросли на ее глазах. Блондинка ведет несколько передач, а также зачастую оказывается на премиях и фестивалях. В 51 год она продолжает следить за фигурой и восхищает поклонников своим моложавым видом.
Недавно Лера вернулась из отпуска. Она уже отметилась на съемках, где предстает то в платьях, то в ярких костюмах. Также телеведущая успевает уделять время дочке Марии и мужу Игорю Макаровым. Но на днях вечер она провела на концерте в честь закрытия Всероссийской Спартакиады. Кудрявцева выбрала для такого случая элегантный лук.
На публике Кудрявцева щегольнула в черном платье в пол. Изюминкой стало то, что наряд имел мерцающую сетку. Телеведущая подчеркнула свою стройную фигуру и продемонстрировала открытую спинку. Образ дополнили туфли на каблуке. Лера сделать макияж с акцентом на глаза и привычную укладку.
Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда в 51 год. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Надя Иванова.
«Фактура сетки – один из актуальных трендов на сезон осень-зима 2023. Такие платья-сетки мы могли видеть в коллекциях мировых брендов и дизайнеров. Но нужно понимать, что фактура сетки – только элемент тренда. Очень важен фасон!
И в данном случае, фасон этого платья отстал лет на 20. Здесь очень много активных декоративных элементов: сетка, декольте, пайетки. Такой повышенный декор был характерен для моды начала 2000-х годов. Если говорить о современных трендах, то это платья прямого кроя, матовая текстура или сетка надевается на комплект в стиле кэжуал. Сейчас декор выглядит менее празднично и агрессивно.
Но я понимаю, что для Леры важно торжественность мероприятия, концерта, поэтому было выбрано это платье. Однако слежение за трендами это важная составляющая любого актера, ведущего и других медийных персон. Мне в глаза бросается старомодность фасона платья.
Черный цвет не стройнит. Он выделяет, подчеркивает фигуру и делает ее плоской. Лучше стройнят темно-синие, сливовые, баклажановые оттенки. Но у Леры прекрасная фигура, поэтому дополнительная стройность ей не нужна. Я бы посоветовала Лере больше внимания обращать на тренды в моде и наверное можно обращаться по этому поводу к стилистам, если у нее самой на это времени не хватает», – высказалась эксперт.
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro