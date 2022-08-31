«Фасон отстал лет на 20»: Лера Кудрявцева в устаревшем платье в сетку отметилась на публике

«Фактура сетки – один из актуальных трендов на сезон осень-зима 2023. Такие платья-сетки мы могли видеть в коллекциях мировых брендов и дизайнеров. Но нужно понимать, что фактура сетки – только элемент тренда. Очень важен фасон!

И в данном случае, фасон этого платья отстал лет на 20. Здесь очень много активных декоративных элементов: сетка, декольте, пайетки. Такой повышенный декор был характерен для моды начала 2000-х годов. Если говорить о современных трендах, то это платья прямого кроя, матовая текстура или сетка надевается на комплект в стиле кэжуал. Сейчас декор выглядит менее празднично и агрессивно.

Но я понимаю, что для Леры важно торжественность мероприятия, концерта, поэтому было выбрано это платье. Однако слежение за трендами это важная составляющая любого актера, ведущего и других медийных персон. Мне в глаза бросается старомодность фасона платья.

Черный цвет не стройнит. Он выделяет, подчеркивает фигуру и делает ее плоской. Лучше стройнят темно-синие, сливовые, баклажановые оттенки. Но у Леры прекрасная фигура, поэтому дополнительная стройность ей не нужна. Я бы посоветовала Лере больше внимания обращать на тренды в моде и наверное можно обращаться по этому поводу к стилистам, если у нее самой на это времени не хватает», – высказалась эксперт.