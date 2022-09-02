«Целомудренный образ мамочки»: Кудрявцева в юбке миди и джемпере самого модного цвета привела дочку в садик

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она также ведет «Новую волну» и «Песню года». Блондинка даже в 51 год может похвастаться моложавым видом. Этим летом она отдохнула в Болгарии с родными. А вот муж Игорь Макаров с ней не поехал. По этой причине появились слухи о разводе, но звезда их опровергла.
На днях Лера летала в Нур-Султан, но она сразу вернулась в Москву. Также она успела стать ведущей на закрытии Всероссийской Спартакиады, где щегольнула в черном платье в пол. Блондинка доказала, что после отпуска осталась в форме. А вот 1 сентября она вместе с мужем привела дочку в садик при Гимназии имени Е. М.Примакова.
На праздничном концерте в честь Дня знаний Лера предстала в тренче песочного цвета с поясом и лоферах в тон. Маленькая Мария была в форме с юбкой плиссе и пуховике-дутике лимонного цвета. Макаров также оделся в стиле кэжуал.
Родители держали за руки малышку, которая в свои четыре года учит английский язык и занимается другими прдметами.
Как оказалось, под тренчем Кудрявцева скрывала юбку миди пудрового цвета и кофейный джемпер на пуговицах. Она подчеркнула свою талию и показала изящные щиколотки. Родители привели малышку в садик, где стали вместе с ней заниматься аппликацией. Также телеведущая смогла пообщаться с воспитательницей.
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Лера Кудрявцева и Игорь Макаров с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядела Кудрявцева. Многие отметили, что она стильная мама. Наряд в нежных тонах многим пришелся по вкусу. А для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.
«Какой нежный и целомудренный образ мамочки. Как грамотно расставлены акценты в образе. Акцент на талии подчеркнул женственность, а на контрасте с объемным верхом и низом юбки, талия визуально кажется еще уже, силуэт приближен к эталону "песочные часы".
Трикотажные изделия в списке самых модных были и в весенне-летнем сезоне 2022, и остаются в наступившем осенне-зимнем 2022–2023. Бежево-коричневая цветовая гамма — одна из самых модных наступившей осенью.
Образ выглядит монохромно и "вкусно", несмотря на разницу в оттенках, поскольку все цвета родственные по составу и ассоциациям: капучино, какао, молоко. Получился образ целомудренной, нежной, мягкой, теплой и красивой мамочки», – высказалась эксперт.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров с дочкой. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro