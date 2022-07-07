Мадонна отдыхает: 51-летняя Орбакайте в боди и колготках сразила публику точеной фигурой

Примечательно, что Орбакайте летом отправилась во Францию, где провела время с сыном Дени Байсаровой и дочкой Клавдией Земцовой.

А вот накануне она представила новый трек «Нравишься», на который уже сняла клип. Перед премьерой артистка опубликовала кадр, на котором предстала в боди и розовых колготках. Широкий пояс дополнял лук в стиле 80-х. Она также сделала объемные кудрявые локоны.