Мадонна отдыхает: 51-летняя Орбакайте в боди и колготках сразила публику точеной фигурой

Певица предстать в новом образе. Она не только оделась в стиле 80-х годов, но и сделала прическу того времени.
Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте. Фото: соцсети звезды

Кристину Орбакайте часто сравнивают с именитой мамой. В прошлом году звезда возобновила гастроли, а не так давно отметила 51-летие в Москве. 

Примечательно, что Орбакайте летом отправилась во Францию, где провела время с сыном Дени Байсаровой и дочкой Клавдией Земцовой.

А вот накануне она представила новый трек «Нравишься», на который уже сняла клип. Перед премьерой артистка опубликовала кадр, на котором предстала в боди и розовых колготках. Широкий пояс дополнял лук в стиле 80-х. Она также сделала объемные кудрявые локоны. 

Кристина Орбакайте. Фото: соцсети звезды

Наряд подчеркнул точеную фигуру звезды. Кристина сразила поклонников тем, как выглядит. Примечательно, что подобный образ также использовала певица Мадонна в одном из своих нашумевших клипов.

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«Ну какая красивая», «Слов нет», «Просто чудо», «Ох, а вы даже Мадонну превзошли», «В 51 год с такой фигурой! Просто аплодирую», «Ножки модельные», «Любуемся вами, наша дива», «Какая вы красота», «Ох, талия просто огонь», — стали писать пользователи Сети.

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