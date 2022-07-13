Маленькая принцесса: экс-жена Эмина засняла подросшую дочку в кукольном платье на отдыхе в Турции

Эмин Агаларов много лет выступает на сцене и успел стать популярным певцом. Также он является успешным бизнесменом.
От брака с Лейлой Алиевой у него есть сыновья и приемная дочка Амина. А после развода артист сразу узаконил отношения с новой возлюбленной — Аленой Гавриловой. Однако они пожили вместе всего два года.
В прошлом году Эмина стали чаще видеть в компании экс-жены. У них растет общая дочка Афина, которой он всегда уделяет внимание. Поклонники надеются, что влюбленные воссоединятся. А пока Алена путешествует вместе с наследницей. Недавно она делилась кадрами с Сардинии, где щеголяла в мини-юбке.
А вот 13 июля светская львица сообщила, что находится в Бодруме. Она поделилась трогательными кадрами с подросшей дочкой. Афина в кукольном белом платье с рюшами.
Поклонники восхитились тем, как подросла девочка. Многие также восхитились ее летним нарядом. Примечательно, что сама Алена также на курорте наряжается и носит платья свободного кроя.
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«Какая она красивая», «Просто чудесный ребенок», «Принцесса», «Платье у нее очаровательное», «Сказочная фея на отдыхе», «Афинка быстро растет», — стали писать пользователи Сети.