Маленькая принцесса: экс-жена Эмина засняла подросшую дочку в кукольном платье на отдыхе в Турции

Эмин Агаларов много лет выступает на сцене и успел стать популярным певцом. Также он является успешным бизнесменом.

От брака с Лейлой Алиевой у него есть сыновья и приемная дочка Амина. А после развода артист сразу узаконил отношения с новой возлюбленной — Аленой Гавриловой. Однако они пожили вместе всего два года.