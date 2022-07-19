Словно на свидание: экс-жена Эмина в струящемся платье в пол с разрезом вышла на променад в Бодруме

Примечательно, что Алена общается с бывшим мужем. В прошлом году они даже были замечены вместе на отдыхе. Поклонники еще надеются на их воссоединение. Этим летом светская львица много путешествует. Она делилась кадрами из Италии. На этот раз экс-жена Эмина оказалась в Бодруме с дочкой.

Неожиданно Гаврилова отметилась на променаде в платье в пол салатового цвета с разрезом. Вечерний лук дополнили босоножки и миниатюрная сумка. Волосы она собрала в низкий пучок.