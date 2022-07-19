Словно на свидание: экс-жена Эмина в струящемся платье в пол с разрезом вышла на променад в Бодруме

Эмин Агаларов является известным певцом. Он организует фестиваль «Жара», а также одноименную премию. Артист состоял в браке с Аленой Гавриловой.
Однако их союз оказался непрочным. Избранница подарила ему дочку Афину. Для него этот ребенок стал четвертым, так как от первого брака у него есть сыновья и приемная дочка Амина.
Примечательно, что Алена общается с бывшим мужем. В прошлом году они даже были замечены вместе на отдыхе. Поклонники еще надеются на их воссоединение. Этим летом светская львица много путешествует. Она делилась кадрами из Италии. На этот раз экс-жена Эмина оказалась в Бодруме с дочкой.
Неожиданно Гаврилова отметилась на променаде в платье в пол салатового цвета с разрезом. Вечерний лук дополнили босоножки и миниатюрная сумка. Волосы она собрала в низкий пучок.
На этот раз Алена подчеркнула свои стройные ноги. Ее образ показался поклонникам нарядным, поэтому они заподозрили, что она собралась на свидание.
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Многие фанаты осыпали ее комплиментами. «Красота спасет мир», «Роскошная», «Эстетическое удовольствие! Алена, даже женщине приятно на вас смотреть!», «Такая довольная, такая красивая», «Так сияют, когда идут на свидание», — стали писать подписчики.