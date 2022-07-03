«Особенный день»: Эмин поздравил первую жену, показав архивные кадры

Первой женой Эмина Агаларова была Лейла Алиева – дочь президента Азербайджана. Она подарила артисту двоих близнецов Али и Микаила. В 2015-м году супруги развелись, но смогли сохранить дружеские отношения.
В своей соцсети Эмин поздравил бывшую жену с днем рождения и поблагодарил за сыновей. Публикацию он сопроводил архивными кадрами.
Эмин Агаларов и Лейла Алиева с сыновьями. Фото: соцсети
«С Днем рождения, дорогая Лейла! Желаю тебе всего самого наилучшего в этот особенный день. Благодарю тебя за замечательных детей, которых мы воспитываем вместе, за твою постоянную поддержку и дружбу», - написал Эмин.
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