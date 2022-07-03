«Особенный день»: Эмин поздравил первую жену, показав архивные кадры

Первой женой Эмина Агаларова была Лейла Алиева – дочь президента Азербайджана. Она подарила артисту двоих близнецов Али и Микаила. В 2015-м году супруги развелись, но смогли сохранить дружеские отношения.

В своей соцсети Эмин поздравил бывшую жену с днем рождения и поблагодарил за сыновей. Публикацию он сопроводил архивными кадрами.