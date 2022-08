Мамины гены: Лиза Галкина в джинсовых мини-шортах исполнила песню для папы на английском языке

А вот 16 августа Максим вышел во двор с дочкой. Лиза была в футболке и джинсовых шортах. Она качалась на качелях, когда решила похвастаться перед папой.

«Папусь, знаешь, что я придумала песенку собственного сочинения!» — заявила девочка.

«Ну если ты придумала, то конечно собственного! Ну давай!» — ответил ей артист.

«Я как птичка взлетаю! А ты такой хвать, на качелях меня катаешь! Thank you very much!» — пропела она.

«Класс!» — восхитился Галкин.

«Кстати, у тебя же концерт в Лондоне! Готовишься?» — спросила Лиза.

«Кстати, надо готовиться уже», — отметил шоумен.