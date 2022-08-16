Мамины гены: Лиза Галкина в джинсовых мини-шортах исполнила песню для папы на английском языке

Максим Галкин уже давно строит карьеру юмориста. Он также много лет работал на телевидении. Артист построил замок в деревне Грязь, где живут с Аллой Пугачевой и детьми.

Так как обычно он ездит на гастроли и съемки, а вот его жена уже выступает редко. Певица предпочитает заниматься воспитанием двойняшек: Лизы и Гарри.