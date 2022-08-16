Мамины гены: Лиза Галкина в джинсовых мини-шортах исполнила песню для папы на английском языке

Максим Галкин уже давно строит карьеру юмориста. Он также много лет работал на телевидении. Артист построил замок в деревне Грязь, где живут с Аллой Пугачевой и детьми.
Так как обычно он ездит на гастроли и съемки, а вот его жена уже выступает редко. Певица предпочитает заниматься воспитанием двойняшек: Лизы и Гарри.
В этом году супруги много путешествуют. Они успели побывать в Израиле, а летом оказались в Юрмале. Там пара остановилась на вилле, которую они уже арендовали несколько лет назад. Вечерами Галкин часто гуляет с детьми на пляже.
А когда он уезжает на гастроли, Алла Борисовна присматривает за ними. Малыши также готовятся к учебному году и штудируют литературу.
А вот 16 августа Максим вышел во двор с дочкой. Лиза была в футболке и джинсовых шортах. Она качалась на качелях, когда решила похвастаться перед папой.
«Папусь, знаешь, что я придумала песенку собственного сочинения!» — заявила девочка.
«Ну если ты придумала, то конечно собственного! Ну давай!» — ответил ей артист.
«Я как птичка взлетаю! А ты такой хвать, на качелях меня катаешь! Thank you very much!» — пропела она.
«Класс!» — восхитился Галкин.
«Кстати, у тебя же концерт в Лондоне! Готовишься?» — спросила Лиза.
«Кстати, надо готовиться уже», — отметил шоумен.
Поклонники восхитились талантом Лизы. Многие осыпали ее комплиментами. По мнению фанатов, девочка унаследовала лучшее от родителей.
«Максим у вас шикарная семья!», «Детки классные!», «Какая Лиза милая», «Поет прелестно», «Она уже сочиняет! Какая талантливая», — стали писать пользователи Сети.