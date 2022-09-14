«Принцессин день сегодня»: Нюша засняла дочку Симбу в пышном платье в окружении обуви и нарядов из ЦУМа

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она прославилась, когда была совсем юной. Ее хиты «Чудо», «Цунами» и другие треки остаются популярными. Однако сама певица лишь недавно вышла из декрета и пока редко дает концерты. Она растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона, которому пока нет и года.
Еще недавно Нюша путешествовала с семьей. Она отдохнула на Мальдивах, а потом провела время в Дубае, где снимает себе квартиру. Но теперь певица приехала в Москву. Она успела щегольнуть в юбке и косухе на телевидении, а также прогуляться по городу. На этот раз артистка устроила шопинг для своей трехлетней дочки.
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На видео звезда засняла, как Симба красуется в пышном платье неонового цвета. Вокруг нее была разложена обувь. На вешалках были другие бальные платья, а также в кадр попали многочисленные пакеты из ЦУМа.
«Принцессин день сегодня», – заявила певица.
Поклонники были удивлены, что кроха в таком юном возрасте шопица, как взрослая. Нюша балует наследницу. А вот сына певица пока показывает редко. Пара скрывает лицо малыша. Возможно, что они ждут, когда Саффрону исполнится один год.