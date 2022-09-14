«Принцессин день сегодня»: Нюша засняла дочку Симбу в пышном платье в окружении обуви и нарядов из ЦУМа

Еще недавно Нюша путешествовала с семьей. Она отдохнула на Мальдивах, а потом провела время в Дубае, где снимает себе квартиру. Но теперь певица приехала в Москву. Она успела щегольнуть в юбке и косухе на телевидении, а также прогуляться по городу. На этот раз артистка устроила шопинг для своей трехлетней дочки.

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На видео звезда засняла, как Симба красуется в пышном платье неонового цвета. Вокруг нее была разложена обувь. На вешалках были другие бальные платья, а также в кадр попали многочисленные пакеты из ЦУМа.