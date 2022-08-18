Маленький ангел: Равшана Куркова в платье с эффектом стройности отметилась на прогулке с кудрявым сыном

На этот раз Куркова решила опубликовать кадры с прогулки. Она облачилась в платье с вертикальной полоской, которое визуально стройнит.

От макияжа актриса отказалась. Она проводила время с подросшим сыном, который предстал в футболке и шортах. Мальчик сидел на скамейке с мамой. У него пышная кудрявая шевелюра.