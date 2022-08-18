Маленький ангел: Равшана Куркова в платье с эффектом стройности отметилась на прогулке с кудрявым сыном

Актриса поделилась трогательными кадрами с Гаспаром. У малыша уже появились друзья.
Равшана Куркова

Равшана Куркова. Фото: соцсети звезды

Равшана Куркова много лет снимается в кино. Она не скрывает, что для нее  работала много значит. Актриса снялась во многих картинах: «Балканский рубеж», «Барвиха», «Любовь в большом городе-2», а также в других фильмах. Примечательно, что в 41 года она не перестает удивлять поклонников своей моложавой внешностью. 

Недавно Равшана устроила себе отпуск. Она посетила несколько стран, включая Турцию. То и дело актриса щеголяла в романтических платьях. Она не раз сразила поклонников точеной фигурой. И это при том, что артистка стала мамой около двух лет назад. Сначала она скрывала сына Гаспара, но теперь уже берет его с собой в поездки и на съемки.

На этот раз Куркова решила опубликовать кадры с прогулки. Она облачилась в платье с вертикальной полоской, которое визуально стройнит.

От макияжа актриса отказалась. Она проводила время с подросшим сыном, который предстал в футболке и шортах. Мальчик сидел на скамейке с мамой. У него пышная кудрявая шевелюра.

Равшана Куркова с сыном. Фото: соцсети звезды

Также артистка запечатлела, как ее наследник играет с другом, у которого тоже локоны завиваются. Гаспар вел себя непринужденно, но постоянно подбегал к маме.

Мальчик улыбался на камеру. Примечательно, что она не стала раскрывать название места, где находится. Куркова редко рассказывает подробности из личной жизни. Ходят слухи, что она рассталась с отцом сына, но пока сама актриса умалчивает, правда ли это. 

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