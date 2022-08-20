«Лизавета уже на трассе»: Максим Галкин заснял подросшую дочку на канатной дороге в Юрмале

Муж Аллы Пугачевой показал, как развлекает детей на отдыхе.
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: соцсети звезды

Максим Галкин уже давно стал медийной личностью. Он построил успешную карьеру юмориста. Также его знают, как пятого мужа Аллы Пугачевой. Супруги вместе уже около 20 лет.

Они растят двойняшек Лизу и Гарри. Примечательно, что они живут в замке в деревне Грязь. Но в этом году пара устроила им большое путешествие.

Весной Галкин и Пугачева приехали в Израиль. Они провели там несколько месяцев. Юморист водил детей на пляж. Примадонна часто гуляла и виделась с друзьями. А летом супруги уже приехали в Юрмалу.

Максим время от времени уезжает на гастроли. Свободное время он посвящает наследникам. Перед школой дети читают, учат английский, а Лиза на днях спела для папы.

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На этот раз Галкин привел дочку в канатный парк. Примечательно, что он заснял на видео, как готовится к преодолению препятствий. На подвесном мосту уже стояла его подросшая наследница в полной защитной экипировке. 

«Лизавета уже на трассе! Я за ней!» – заявил артист.

Поклонники заметили, что Галкин изменился. Он был с кудрявыми локонами. Также муж Пугачевой надел очки. А вот Лиза подросла. «Какой вы классный папа», «Дочка очень смелая», «Лиза просто спортсменка», «Какая она крутая», «Всем бы такого папу», «Шикарно», — прокомментировали кадры подписчики.

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