«Лизавета уже на трассе»: Максим Галкин заснял подросшую дочку на канатной дороге в Юрмале

Максим Галкин уже давно стал медийной личностью. Он построил успешную карьеру юмориста. Также его знают, как пятого мужа Аллы Пугачевой. Супруги вместе уже около 20 лет.

Они растят двойняшек Лизу и Гарри. Примечательно, что они живут в замке в деревне Грязь. Но в этом году пара устроила им большое путешествие.