Летнее очарование: Татьяна Навка в платье с рукавами-фонариками предстала на публике

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она много лет строила карьеру и получила большое количество наград. Теперь олимпийская чемпионка создает красочные ледовые шоу.
Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями. Недавно спортсменка приехала в Сочи. Там не только представила свое шоу, но и смогла повеселиться на природе.
На этот раз Навка вернулась в Москву. Накануне она показала, как дочка Надежда гуляет и делает уроки. А вот 14 июля блондинка посетила Пушкинский музей.
Она облачилась в платье в полоску с тонким поясом и рукавами-фонариками. Женственный наряд подчеркнул ее талию. Она увидела коллекции предметов искусства Михаила и Ивана Морозовых.
Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды
«Широта русской души и страсть к прекрасному. Для меня эта выставка сложилась именно в эту фразу.
Потрясающие шедевры живописи мастеров своего дела в рамках одной коллекции братьев Морозовых!
Восхищена! Более 230 экспонатов, каждый из которых уникален, создают эффект погружения в мир прекрасного, пленительного и манящего искусства. Широта географии мастеров представленных в рамках одной коллекции поражает!» – поделилась фигуристка.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Навка. Многие отметили, что она похорошела. «Какой у вас наряд», «Выглядите роскошно», «Какая вы красотка», «Платье такое нарядное», — стали писать подписчики.