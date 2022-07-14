Летнее очарование: Татьяна Навка в платье с рукавами-фонариками предстала на публике

На этот раз Навка вернулась в Москву. Накануне она показала, как дочка Надежда гуляет и делает уроки. А вот 14 июля блондинка посетила Пушкинский музей.

Она облачилась в платье в полоску с тонким поясом и рукавами-фонариками. Женственный наряд подчеркнул ее талию. Она увидела коллекции предметов искусства Михаила и Ивана Морозовых.