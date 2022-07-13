«Дети удивительно креативные»: Навка показала, как подросшая дочка в джинсовом сарафане делает уроки, качаясь на качелях

Татьяна Навка является одной из самых известных фигуристок. Она уже давно не участвует в соревнованиях. Спортсменка создает красочные ледовые представления.
Ее также можно увидеть на вечеринках у друзей. Навка этим летом появлялась на красных дорожках, а также была в гостях у Филиппа Киркорова.
Примечательно, что недавно Навка приехала в Сочи. Она привезла туда свое шоу «Аленький цветочек». Но при этом фигуристка успевает отдыхать. Недавно она с певицей Жасмин посетила тир, а также покаталась на внедорожнике.
13 июля спортсменка поделилась видео, на котором запечатлела дочку Надежду. Девочка прогуливалась во дворе. Надежда была в джинсовом сарафане. Она залезла на качели, но в руках у нее была книга.
Малышка, как оказалось, должна была сделать уроки. Но ей так хотелось покачаться на качелях, что она решила совместить приятное с нужным.
Потом Навка сводила ее в кафе, где Надежда получила свое вознаграждение — вкусный обед и смузи с ягодами, а вот газировку обычно ей не разрешают пить.
«Когда есть цель — нет препятствий. Дети удивительно креативные и нестандартно мыслящие человечки.
Тот случай, когда и на качелях покататься хочется, но и задание сделать надо», — написала Навка.
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Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие осыпали малышку комплиментами. «Надя просто супер!», «Она очаровательная», «Детки такие забавные! Креативности им не занимать! Так интересно за ними наблюдать!», «Классная такая», — стали писать подписчики.