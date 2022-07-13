«Дети удивительно креативные»: Навка показала, как подросшая дочка в джинсовом сарафане делает уроки, качаясь на качелях

Татьяна Навка является одной из самых известных фигуристок. Она уже давно не участвует в соревнованиях. Спортсменка создает красочные ледовые представления.

Ее также можно увидеть на вечеринках у друзей. Навка этим летом появлялась на красных дорожках, а также была в гостях у Филиппа Киркорова.