«Хрупкие женщины. Мощные машины»: Навка в костюме цвета хаки показала, как отдыхает в Сочи

Татьяна Навка является известной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Она успевает не только выступать, но и создавать сказочные ледовые постановки.

При этом спортсменка растит дочку Надежду, которая пошла по ее топам. А ее наследница от прошлых отношений Саша Жулина недавно окончила МГИМО.