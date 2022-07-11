«Хрупкие женщины. Мощные машины»: Навка в костюме цвета хаки показала, как отдыхает в Сочи

Фигуристка не только побывала в тире, но и прокатилась на внедорожнике.
Татьяна Навка

Татьяна Навка. Фото: Global Look Press

Татьяна Навка является известной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Она успевает не только выступать, но и создавать сказочные ледовые постановки.

При этом спортсменка растит дочку Надежду, которая пошла по ее топам. А ее наследница от прошлых отношений Саша Жулина недавно окончила МГИМО. 

 

Недавно Навка прилетела в Сочи. Она привезла на курорт свое шоу «Аленький цветочек». Фигуристка расплакалась, когда увидела триумфальное выступление Камилы Валиевой и других участников постановки.

А вот накануне ей удалось отдохнуть. Татьяна оказалась в тире, где взяла в руки оружие и попробовала показать свою меткость. 

Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды

Компанию Навке составила певица Жасмин. Они также вместе провели время на природе. Фигуристка облачилась в костюм цвета хаки и кроссовки с кепкой. Она подчеркнула свою стройную фигуру. Подруги прокатились на внедорожниках «Шаман». К слову, Жасмин также предстала в спортивном наряде с бомбером. 

Татьяна Навка и Жасмин. Фото: соцсети звезды

«Хрупкие женщины. Мощные машины. Активный отдых — он такой», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как Татьяна выглядит в 47 лет. Многие осыпали ее комплиментами. Другие признались, что она вдохновляет их на активный отдых. 

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«Ну какая красивая», «Вы очень стройная», «Выглядите сногсшибательно», «Красивая очень», «Ого, какая тачка», «У вас прям насыщенное лето», «Две стиляги», — стали писать пользователи Сети.

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