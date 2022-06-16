Три грации: Навка в сиреневом платье по фигуре с пышными рукавами предстала с Валиевой и Синициной

Знаменитая фигуристка устроила фотосессию с молодыми коллегами, которые примут участие в ее ледовом шоу.
Татьяна Навка

Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды

Татьяна Навка уже давно прославилась на весь мир как одна из самых выдающихся фигуристок. Она завоевала множество наград, включая олимпийское золото. Теперь Татьяна продолжает выступать на льду, но уже в рамках ледовых шоу, которые ставит каждый год. Порой в них принимает участие и ее маленькая дочка Надежда. 

 

Весной Навка уже ездила на гастроли с Петром Чернышевым. А недавно фигуристка смогла отдохнуть, отметить начало лета и даже посетить премьеру фильма «Одна» режиссера Дмитрия Суворова с мужем Дмитрием Песковым. 

Теперь спортсменка готовится к новым гастролям. Она приняла участие в фотосессии с молодыми звездами фигурного катания Камилой Валиевой и Викторией Синициной. Они примут участие в ледовой сказке «Аленький цветочек». 

Навка предстала в силуэтном платье макси сиреневого цвета. Атласный наряд с пышными рукавами подчеркнул ее стройность. Образ дополнили босоножки на шпильке. 

Камила примерила лимонное платье оверсайз, которое позволило ей сделать акцент на щиколотках. А вот Виктория щегольнула в платье-бюстье нежного голубого цвета.

«Живи дерзко! Стой на своем, не унывай! Носи свою корону с гордостью! Все на шоу в «Сочи Парк» на наш «Аленький Цветочек», и вы увидите всю эту красоту собственными глазами!» — написала Навка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Татьяна. Многие также осыпали комплиментами молодых фигуристок. 

«Красавицы-трудяжки», «Очень обрадовали нас», «Камила такая тут яркая», «Очень удачные наряды», «Ой, как вам идет сиреневый цвет», «Вот это три грации», «Наши фигуристки, наша гордость», «Принцесса», — прокомментировали пост подписчики.

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