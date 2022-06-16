Три грации: Навка в сиреневом платье по фигуре с пышными рукавами предстала с Валиевой и Синициной

Весной Навка уже ездила на гастроли с Петром Чернышевым. А недавно фигуристка смогла отдохнуть, отметить начало лета и даже посетить премьеру фильма «Одна» режиссера Дмитрия Суворова с мужем Дмитрием Песковым.

Теперь спортсменка готовится к новым гастролям. Она приняла участие в фотосессии с молодыми звездами фигурного катания Камилой Валиевой и Викторией Синициной. Они примут участие в ледовой сказке «Аленький цветочек».

Навка предстала в силуэтном платье макси сиреневого цвета. Атласный наряд с пышными рукавами подчеркнул ее стройность. Образ дополнили босоножки на шпильке.