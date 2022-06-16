Три грации: Навка в сиреневом платье по фигуре с пышными рукавами предстала с Валиевой и Синициной

Татьяна Навка уже давно прославилась на весь мир как одна из самых выдающихся фигуристок. Она завоевала множество наград, включая олимпийское золото. Теперь Татьяна продолжает выступать на льду, но уже в рамках ледовых шоу, которые ставит каждый год. Порой в них принимает участие и ее маленькая дочка Надежда.
Весной Навка уже ездила на гастроли с Петром Чернышевым. А недавно фигуристка смогла отдохнуть, отметить начало лета и даже посетить премьеру фильма «Одна» режиссера Дмитрия Суворова с мужем Дмитрием Песковым.
Теперь спортсменка готовится к новым гастролям. Она приняла участие в фотосессии с молодыми звездами фигурного катания Камилой Валиевой и Викторией Синициной. Они примут участие в ледовой сказке «Аленький цветочек».
Навка предстала в силуэтном платье макси сиреневого цвета. Атласный наряд с пышными рукавами подчеркнул ее стройность. Образ дополнили босоножки на шпильке.
Камила примерила лимонное платье оверсайз, которое позволило ей сделать акцент на щиколотках. А вот Виктория щегольнула в платье-бюстье нежного голубого цвета.
«Живи дерзко! Стой на своем, не унывай! Носи свою корону с гордостью! Все на шоу в «Сочи Парк» на наш «Аленький Цветочек», и вы увидите всю эту красоту собственными глазами!» — написала Навка.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Татьяна. Многие также осыпали комплиментами молодых фигуристок.
«Красавицы-трудяжки», «Очень обрадовали нас», «Камила такая тут яркая», «Очень удачные наряды», «Ой, как вам идет сиреневый цвет», «Вот это три грации», «Наши фигуристки, наша гордость», «Принцесса», — прокомментировали пост подписчики.