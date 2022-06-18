Без макияжа и с пучком на голове: Татьяна Навка в лосинах устроила тренировку на природе

Татьяна Навка является одной из самых известных фигуристок. Она завоевала множество наград, включая олимпийское золото. Теперь спортсменка создает красочные ледовые шоу.
Также выступает на льду и ее дочка Надежда, которая только в прошлом году пошла в школу. В последнее время звезда была на гастролях, а также иногда появлялась на вечеринках у друзей.
Теперь Навка готовится к поездке в Сочи, где представит шоу «Аленький цветочек». На днях она устроила фотосессию с Камилой Валиевой.
А вот 18 июня фигуристка решила устроить тренировку на природе. Она предстала без макияжа, а волосы собрала в пучок. Спортсменка облачилась в футболку и лосины. Она сделал несколько упражнений перед камерой.
«Все новое – это хорошо забытое старое! Рубрика спорт с Татьяной Навкой снова в деле. Лето в разгаре, присоединяемся» – написала звезды.
Навка в свои 47 лет восхитила поклонников не только физической подготовкой, но и точеной фигурой. Многие осыпали ее комплиментами.
«Какая молодец», «Вдохновляете», «Навка красотка», «Хорошенькая такая», «Как вы круто выглядите», «Это бесподобно», «Очень стройная», «Выглядите молодо, респект», «Ну прям тренировка для чемпионов», — стали писать подписчики.