Без макияжа и с пучком на голове: Татьяна Навка в лосинах устроила тренировку на природе

Фигуристка не побоялась показать, как выглядит без прикрас.
Татьяна Навка

Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды

Татьяна Навка является одной из самых известных фигуристок. Она завоевала множество наград, включая олимпийское золото. Теперь спортсменка создает красочные ледовые шоу.

Также выступает на льду и ее дочка Надежда, которая только в прошлом году пошла в школу. В последнее время звезда была на гастролях, а также иногда появлялась на вечеринках у друзей. 

Теперь Навка готовится к поездке в Сочи, где представит шоу «Аленький цветочек». На днях она устроила фотосессию с Камилой Валиевой.

А вот 18 июня фигуристка решила устроить тренировку на природе. Она предстала без макияжа, а волосы собрала в пучок. Спортсменка облачилась в футболку и лосины. Она сделал несколько упражнений перед камерой. 

«Все новое – это хорошо забытое старое! Рубрика спорт с Татьяной Навкой снова в деле. Лето в разгаре, присоединяемся» – написала звезды.

Навка в свои 47 лет восхитила поклонников не только физической подготовкой, но и точеной фигурой. Многие осыпали ее комплиментами. 

«Какая молодец», «Вдохновляете», «Навка красотка», «Хорошенькая такая», «Как вы круто выглядите», «Это бесподобно», «Очень стройная», «Выглядите молодо, респект», «Ну прям тренировка для чемпионов», — стали писать подписчики.

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