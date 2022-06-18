Без макияжа и с пучком на голове: Татьяна Навка в лосинах устроила тренировку на природе

Теперь Навка готовится к поездке в Сочи, где представит шоу «Аленький цветочек». На днях она устроила фотосессию с Камилой Валиевой.

А вот 18 июня фигуристка решила устроить тренировку на природе. Она предстала без макияжа, а волосы собрала в пучок. Спортсменка облачилась в футболку и лосины. Она сделал несколько упражнений перед камерой.